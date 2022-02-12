«Перестаньте принимать нас за идиотов»: фанаты «ПСЖ» бойкотировали первый тайм матча с «Ренном»

Активные болельщики «ПСЖ» устроили акцию протеста во время игры 24-го тура Лиги 1 против «Ренна» (1:0).

Фанаты бойкотировали первый тайм матча, после чего растянули на трибуне баннеры с критикой.

«Мы поем со страстью для игроков без мотивации. Перестаньте принимать нас за идиотов», – написано на одном из них.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

31 января команда вылетела из Кубка Франции.

Во вторник парижане сыграют с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ.

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