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    «Пюник» отказался играть со «Спартаком» 11 на 11 после удаления Промеса

    «Спартак» во время товарищеского матча против «Пюника» (1:1) предложил сопернику играть в равных составах, несмотря на удаление у москвичей Квинси Промеса. Армяне отказались.

    «Несмотря на то, что удара локтем со стороны Промеса не было, и повтор этого мы показали тренерам «Пюника» в перерыве, армянская сторона отказалась играть 11 на 11», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • Это был последний товарищеский матч «Спартака» на сборе в ОАЭ.
    • У «Спартака» счет сравнял защитник Георгий Джикия.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +225

      russkiisergei 6 минут назад

      армяне арбуз если разбили. как он мог остаться целым? эй, ара не обманывай

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      Рейтинг: +13762

      Cleaner 11 минут назад

      А ПОЧЕМУ Пюник должен был соглашаться на игру в полных составах? Чтобы поддержать вот таких вот футболистов-хулиганов, как этот Промес? Чтобы он и дальше мордобоем на поле занимался???

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      Рейтинг: +3878

      ziborock > Cleaner 7 минут назад

      С тобой бы можно было поговорить но о чем, если ты игру не смотрел!)

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      Рейтинг: +4231

      Бомбардиръ > ziborock 5 минут назад

      Отчего хрюшки так скупы, чтобы дать фору каким-то там армянам?)

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      Рейтинг: +2102

      OldenVad > ziborock 5 минут назад

      Он даже читать до конца не умеет )))

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