«Пюник» отказался играть со «Спартаком» 11 на 11 после удаления Промеса

«Спартак» во время товарищеского матча против «Пюника» (1:1) предложил сопернику играть в равных составах, несмотря на удаление у москвичей Квинси Промеса. Армяне отказались.
«Несмотря на то, что удара локтем со стороны Промеса не было, и повтор этого мы показали тренерам «Пюника» в перерыве, армянская сторона отказалась играть 11 на 11», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Это был последний товарищеский матч «Спартака» на сборе в ОАЭ.
- У «Спартака» счет сравнял защитник Георгий Джикия.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Источник: «Чемпионат»