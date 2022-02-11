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  • «Пюник» отказался играть со «Спартаком» 11 на 11 после удаления Промеса

«Пюник» отказался играть со «Спартаком» 11 на 11 после удаления Промеса

11 февраля 2022, 19:10
27

«Спартак» во время товарищеского матча против «Пюника» (1:1) предложил сопернику играть в равных составах, несмотря на удаление у москвичей Квинси Промеса. Армяне отказались.

«Несмотря на то, что удара локтем со стороны Промеса не было, и повтор этого мы показали тренерам «Пюника» в перерыве, армянская сторона отказалась играть 11 на 11», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

  • Это был последний товарищеский матч «Спартака» на сборе в ОАЭ.
  • У «Спартака» счет сравнял защитник Георгий Джикия.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Пюник Спартак Промес Квинси
Комментарии (27)
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derrik2000
1644598198
Хоть судья и ошибся, удалив Промеса за грубый фол, которого не было, играть нужно в тех составах, которые остались после удаления. Право руководства Пюника в товарищеском матче соглашаться или не соглашаться на предложение Спартака. Не согласились - хорошо. Если бы согласились - тоже неплохо. Не нужно вообще ЭТУ информацию здесь было публиковать. Ни к чему.
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ivany4
1644598242
Неплохо бы Зеленову игру посмотреть, прежде чем освещать события. Антоха отмахнулся, и видимо попал пальцами в лицо. Дальше на усмотрение бокового судьи.)) С его слов, главный удалил Антоху. Его право. Да и что об этом говорить. Товарищеский матч, сыграли и сыграли.
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zigbert
1644598845
Это их право. Победить Спартак пусть и в товарищеском матче всегда приятно.
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NewLife
1644599361
Почему игрок Пюника не скончался от потери крови ? Теперь у Барриоса будет еще одно учебное пособие, Паредеса он уже освоил.
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swot1205
1644600344
подсыкнули ары по ходу
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MaxRnD
1644600508
Эту #ерню даже вдевятером давить надо было
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R_a_i_n
1644606594
Посмотрел удаление Промеса. Аля Зюба в заключительном матче группы ЛЧ. Защитник Пюника клоун еще тот.
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portero
1644607250
Ну парни бились за очко..?? Товарняк конечно, но договоренности разные бывают...
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житель СПб
1644607351
Слушайте, игра и игра... Ничего больше все это не значит. Главное: как сыграли? Есть ли сыгранность? Сколько ударов по воротам? Какая точность передач? Вот что важно!
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Томик
1644607742
Симулировать в товарищеском матче - такое себе. Тренер ещё на принцип пошёл... Такой себе - испанский стыдочек.
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