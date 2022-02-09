АПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Бернли», замыкающим таблицу. Погба забил в лиге впервые с января 2021-го

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) на выезде в 24-м туре АПЛ и опустился на пятое место.

В составе «МЮ» отличился Поль Погба. Он забил первый гол в АПЛ с января 2021 года.

Нападающий гостей Криштиану Роналду впервые с ноября начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 68-й минуте вместо Эдинсона Кавани.

Англия. АПЛ. 24-й тур

Бернли – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Погба, 18; 1:1 – Родригес, 48.

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