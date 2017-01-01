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    АПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Бернли», замыкающим таблицу. Погба забил в лиге впервые с января 2021-го

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) на выезде в 24-м туре АПЛ и опустился на пятое место.

    В составе «МЮ» отличился Поль Погба. Он забил первый гол в АПЛ с января 2021 года.

    Нападающий гостей Криштиану Роналду впервые с ноября начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 68-й минуте вместо Эдинсона Кавани.

    Англия. АПЛ. 24-й тур

    Бернли – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Погба, 18; 1:1 – Родригес, 48.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Лисакович: «Уход Рангника в «МЮ» – шок. В «Локо» все для него делалось, под его видение»

    Погба отличился в матче «Бернли». Он не забивал в АПЛ больше года

    Роналду начнет матч в запасе «МЮ» впервые с ноября. Он еще не забивал в 2022-м

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +964

      Vitaga 41 минуту назад

      попрут этого немецкого афериста бизнесмена из МЮ

      0
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      Рейтинг: +64

      Stavr007 1 час назад

      криш снова забыл выйти на поле. потерялся, да что такое

      1
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      Рейтинг: +1006

      Alex Flash 1 час назад

      Кнедлик не блещет

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      Рейтинг: +3619

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Рангник. спасибо что ушел из Локомотива!

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