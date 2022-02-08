Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Роналду начнет матч в запасе «МЮ» впервые с ноября. Он еще не забивал в 2022-м

    «Манчестер Юнайтед» назвал состав команды на матч 25-го тура АПЛ с «Бернли».

    Нападающий Криштиану Роналду остался в запасе «МЮ» впервые с 28 ноября (1:1 с «Челси»).

    • Роналду не отметился результативными действиями в 4 матчах в 2022 году.
    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • «МЮ» идет на 4-м месте в АПЛ.

    Зидан попросил руководство «ПСЖ» купить Роналду (Daily Mirror)

    Роналду – первый человек с 400 миллионами подписчиков в инстаграме

    Юристы Роналду пытаются не допустить публикации материалов дела по якобы изнасилованию модели Майорги

    Источник: твиттер «МЮ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru