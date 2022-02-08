Роналду начнет матч в запасе «МЮ» впервые с ноября. Он еще не забивал в 2022-м

«Манчестер Юнайтед» назвал состав команды на матч 25-го тура АПЛ с «Бернли».
Нападающий Криштиану Роналду остался в запасе «МЮ» впервые с 28 ноября (1:1 с «Челси»).
- Роналду не отметился результативными действиями в 4 матчах в 2022 году.
- 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
- «МЮ» идет на 4-м месте в АПЛ.
Introducing your United starting XI #MUFC | #BURMUN– Manchester United (@ManUtd) February 8, 2022
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