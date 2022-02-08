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    Погба отличился в матче «Бернли». Он не забивал в АПЛ больше года

    «Манчестер Юнайтед» побеждает «Бернли» на выезде в матче 24-го тура АПЛ (1:0, перерыв).

    Единственный гол в первом тайме забил Поль Погба. Французский полузащитник «МЮ» отличился в АПЛ впервые с 20 января 2021 года, когда он забил «Фулхэму» (2:1).

    • В 10 матчах сезона АПЛ Погба забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
    • Погба не играл с начала ноября из-за травмы бедра.
    • Его контракт с «МЮ» истекает в июне.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2022 23:50
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