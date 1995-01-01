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    Фанаты «Уотфорда» – травмированному Зума: «Вот каково твоей кошке»

    «Вест Хэм» принимает «Уотфорд» в матче 24-го тура АПЛ (0:0, второй тайм).

    В начале первого тайма защитник хозяев Курт Зума получил повреждение и оказался на газоне. В этот момент фанаты гостей запели: «Вот каково твоей кошке». Француз смог продолжить игру.

    Зума также освистывают болельщики «Вест Хэма». Фанаты недовольны появившемся в сети видео, но котором 27-летний футболист бьет свою кошку.

    • Ранее Зума извинился за свой поступок. Клуб осудил действия игрока.
    • Зума провел 15 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

    Полиция не будет возбуждать дело на Зума из-за избиения кошки (Sky Sports)

    «Моему поведению нет оправданий». Зума извинился за видео с избиением кошки

    Зума ударил кошку ногой. Его могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными

    Источник: твиттер Тома Реннье

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