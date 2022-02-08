Радимов: «Если отталкиваться от последних результатов «Бетиса», то у «Зенита» нет шансов. Но у них переизбыток матчей»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о «Бетисе» перед матчем с «Зенитом» в Лиге Европы.

Вчера Радимов, Тимощук и Оливейра посетили матч 23-го тура Примеры «Бетис» – «Вильярреал» (0:2).

Первый матч стыков ЛЕ пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля.

— Несмотря на поражение, «Бетис» остается третьим в чемпионате, опережая «Барселону» и «Атлетико»…

— Для «Бетиса» в условиях фейр-плей лишние миллионы, которые платятся за попадание в Лигу чемпионов — это огромные деньги для клуба. И борьба за места в этом турнире будет ожесточенная.

Но сейчас наступает тот момент, когда «Бетису» будет очень сложно — играть в текущем еврокубковом турнире, бороться за попадание в Лигу чемпионов, плюс кубок Испании, то есть график невероятно сложный.

Хватит ли сил? В воскресном матче у двоих игроков «Бетиса» аж ноги сводило. А им сейчас играть на неделе кубковый матч, потом в чемпионате, потом они приедут в Петербург. А сколько до этого сыграли… В таком темпе не так-то просто.

— Получается, у «Зенита» довольно неплохие шансы добиться хотя бы дома результата?

— Если просто отталкиваться от последних результатов «Бетиса», когда они забивали по четыре мяча «Реалу Сосьедад» и кому-то еще, от его третьего места в чемпионате страны, по исполнителям, то, кажется, да – у «Зенита» нет шансов. Но это точно не так.

Но у «Зенита» другая проблема — нет практики, игровой тонус надо только приобретать, ведь это будет первый матч в сезоне. То есть если у «Бетиса» переизбыток матчей, то у петербуржцев — их нехватка. И непонятно, кому будет легче. Игроки у «Зенита» достойные — мы все видели матчи с «Челси» и «Ювентусом», играть можно со всеми.

Не скажу, конечно, что «Зенит» в предстоящем матче фаворит — но он точно не безнадежный аутсайдер, шансы 50 на 50. Много зависит еще и от того, забьет ли «Бетис». Если это происходит, то команде все дается легко, если идет время и что-то не получается в атаке, команда начинает нервничать. Как и произошло во встрече с «Вильярреалом».

Так что с «Зенитом» будет — кто кого перетерпит. Игра предстоит очень тяжелая, раскрываться не станет ни одна, ни другая команда.