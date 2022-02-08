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  • Радимов: «Если отталкиваться от последних результатов «Бетиса», то у «Зенита» нет шансов. Но у них переизбыток матчей»

Радимов: «Если отталкиваться от последних результатов «Бетиса», то у «Зенита» нет шансов. Но у них переизбыток матчей»

8 февраля 2022, 12:59
5

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о «Бетисе» перед матчем с «Зенитом» в Лиге Европы.

  • Вчера Радимов, Тимощук и Оливейра посетили матч 23-го тура Примеры «Бетис» – «Вильярреал» (0:2).
  • Первый матч стыков ЛЕ пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля.

— Несмотря на поражение, «Бетис» остается третьим в чемпионате, опережая «Барселону» и «Атлетико»…

— Для «Бетиса» в условиях фейр-плей лишние миллионы, которые платятся за попадание в Лигу чемпионов — это огромные деньги для клуба. И борьба за места в этом турнире будет ожесточенная.

Но сейчас наступает тот момент, когда «Бетису» будет очень сложно — играть в текущем еврокубковом турнире, бороться за попадание в Лигу чемпионов, плюс кубок Испании, то есть график невероятно сложный.

Хватит ли сил? В воскресном матче у двоих игроков «Бетиса» аж ноги сводило. А им сейчас играть на неделе кубковый матч, потом в чемпионате, потом они приедут в Петербург. А сколько до этого сыграли… В таком темпе не так-то просто.

— Получается, у «Зенита» довольно неплохие шансы добиться хотя бы дома результата?

— Если просто отталкиваться от последних результатов «Бетиса», когда они забивали по четыре мяча «Реалу Сосьедад» и кому-то еще, от его третьего места в чемпионате страны, по исполнителям, то, кажется, да – у «Зенита» нет шансов. Но это точно не так.

Но у «Зенита» другая проблема — нет практики, игровой тонус надо только приобретать, ведь это будет первый матч в сезоне. То есть если у «Бетиса» переизбыток матчей, то у петербуржцев — их нехватка. И непонятно, кому будет легче. Игроки у «Зенита» достойные — мы все видели матчи с «Челси» и «Ювентусом», играть можно со всеми.

Не скажу, конечно, что «Зенит» в предстоящем матче фаворит — но он точно не безнадежный аутсайдер, шансы 50 на 50. Много зависит еще и от того, забьет ли «Бетис». Если это происходит, то команде все дается легко, если идет время и что-то не получается в атаке, команда начинает нервничать. Как и произошло во встрече с «Вильярреалом».

Так что с «Зенитом» будет — кто кого перетерпит. Игра предстоит очень тяжелая, раскрываться не станет ни одна, ни другая команда.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига Европы Зенит Бетис Радимов Владислав
Комментарии (5)
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portero
1644320101
Тоже смотрел игру с Вильярреалом, да наши команды умрут от такого темпа, бегают как через немогу, наши же все команды пешеходы.. Хотя на первую игру можно собраться, устать тотне успеют, отдохнуть времени много будет...
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nemolod
1644325759
Не надо отталкиваться от результатов игр соперника,а надо самим результат наконец показывать! Да ,у них сейчас много игровой практики,но у вас то физика должна быть лучше,да и настрой на подобный матч должен быть соответствующий это все же не Ювентус, Бавария ,ПСЖ,Реал да и самим пора побеждать!
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Vitaga
1644334130
радимов туповат по жизни и тормоз каких поискать
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Hektor 84
1644505364
Та пох им на переизбыток матчей! В нужный момент они собираются и побеждают, в отличии от наших команд. Переизбытком матчей испанские команды не напугать. Выйдут полу основным составом и пешком обыграют бзянит.
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