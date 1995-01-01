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    Джикия: «Согласен со Смоловым, что некоторые игроки сборной испугались Хорватию»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал высказывание форварда «Динамо» Федора Смолова о том, что сборная России проиграла Хорватии в отборе ЧМ-2022, потому что испугалась.

    ― Ты согласен со словами Смолова, что сборная перед Хорватией испугалась?

    ― В головах сидел тот факт, что ничья нас устраивает. А испуг ― следствие этого. В мыслях было, что можно отсидеться. Ну и, конечно, хорваты заставили нас играть так, что у нас почти ничего не получалось. Их сборная не нуждается в представлении.

    Но я согласен с Фeдором, что некоторые, возможно, испугались. Опыта для игр на таком уровне недостаточно: из тех, кто был на поле, мало кто играл в настолько принципиальных матчах.

    К сожалению, за последние два года сборная очень сильно и резко изменилась. Это сложный, но рабочий процесс. Мы профессионалы – должны с этим справляться.

    ― Именно ты чувствовал этот испуг перед игрой?

    ― Я уже давно не ощущаю таких эмоций – есть определeнный опыт. Да, когда ты знаешь: нужно сделать одну вещь, чтобы всe закончить и готовиться к чемпионату мира ― это увеличивает степень ответственности. Но боязни у меня не было.

    • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
    • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
    • В марте сборная России сыграет в стыках.

    Джикия: «От Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры»

    Джикия: «В «Спартаке» не шутят над Свиновым. Мы никогда не будем смеяться над его фамилией»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4251

      neim 4 минуты назад

      А больше всех, наверное испугался Карпин !

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      Рейтинг: +12000

      Fusballer 16 минут назад

      Матёрые профессионалы. Лучше бы тогда молодёжка вышла.

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      Рейтинг: +57904

      portero 42 минуты назад

      Первый был Карпин, надо это признать...

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