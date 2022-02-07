Джикия: «Согласен со Смоловым, что некоторые игроки сборной испугались Хорватию»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал высказывание форварда «Динамо» Федора Смолова о том, что сборная России проиграла Хорватии в отборе ЧМ-2022, потому что испугалась.

― Ты согласен со словами Смолова, что сборная перед Хорватией испугалась?

― В головах сидел тот факт, что ничья нас устраивает. А испуг ― следствие этого. В мыслях было, что можно отсидеться. Ну и, конечно, хорваты заставили нас играть так, что у нас почти ничего не получалось. Их сборная не нуждается в представлении.

Но я согласен с Фeдором, что некоторые, возможно, испугались. Опыта для игр на таком уровне недостаточно: из тех, кто был на поле, мало кто играл в настолько принципиальных матчах.

К сожалению, за последние два года сборная очень сильно и резко изменилась. Это сложный, но рабочий процесс. Мы профессионалы – должны с этим справляться.

― Именно ты чувствовал этот испуг перед игрой?

― Я уже давно не ощущаю таких эмоций – есть определeнный опыт. Да, когда ты знаешь: нужно сделать одну вещь, чтобы всe закончить и готовиться к чемпионату мира ― это увеличивает степень ответственности. Но боязни у меня не было.