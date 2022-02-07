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  • Джикия: «Согласен со Смоловым, что некоторые игроки сборной испугались Хорватию»

Джикия: «Согласен со Смоловым, что некоторые игроки сборной испугались Хорватию»

7 февраля 2022, 18:50
11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал высказывание форварда «Динамо» Федора Смолова о том, что сборная России проиграла Хорватии в отборе ЧМ-2022, потому что испугалась.

― Ты согласен со словами Смолова, что сборная перед Хорватией испугалась?

― В головах сидел тот факт, что ничья нас устраивает. А испуг ― следствие этого. В мыслях было, что можно отсидеться. Ну и, конечно, хорваты заставили нас играть так, что у нас почти ничего не получалось. Их сборная не нуждается в представлении.

Но я согласен с Фeдором, что некоторые, возможно, испугались. Опыта для игр на таком уровне недостаточно: из тех, кто был на поле, мало кто играл в настолько принципиальных матчах.

К сожалению, за последние два года сборная очень сильно и резко изменилась. Это сложный, но рабочий процесс. Мы профессионалы – должны с этим справляться.

― Именно ты чувствовал этот испуг перед игрой?

― Я уже давно не ощущаю таких эмоций – есть определeнный опыт. Да, когда ты знаешь: нужно сделать одну вещь, чтобы всe закончить и готовиться к чемпионату мира ― это увеличивает степень ответственности. Но боязни у меня не было.

  • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
  • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
  • В марте сборная России сыграет в стыках.

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Смолов Федор Джикия Георгий
Комментарии (11)
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portero
1644249539
Первый был Карпин, надо это признать...
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Fusballer
1644251097
Матёрые профессионалы. Лучше бы тогда молодёжка вышла.
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alex1951
1644252628
Волков бояться -- в лес не ходить! А Смолову скажи ,чтобы научился пендали бить..... и варежку прикрыл...
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NewLife
1644257627
"И сказал Гиппопотам Крокодилам и китам: "Кто злодея не боится И с чудовищем сразиться, Я тому богатырю Двух лягушек подарю И еловую шишку пожалую!" Не боимся мы его, Великана твоего: И весёлою гурьбой Звери кинулися в бой, Но, увидев усача (Ай-ай-ай!), Звери дали стрекоча (Ай-ай-ай!).
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Lilipyt
1644258374
Одна половина испугалась, другая не желала играть. Интересно куда Смолов себя поставил.
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Garrincha58
1644262366
а сам Джигит не испугался?
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igis
1644264490
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Artemka444
1644281858
Молчали бы лучше, глядишь и играть бы лучше стали
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ab15488
1644292653
По игре с хорватами меньше всего вопросов к Сафонову и Джикии, Смолова на поле даже хорваты не видели. Даже Кудряшов 80 минут был полезнее всей нашей атаки и полузащиты
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