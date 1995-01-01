Джикия: «Согласен со Смоловым, что некоторые игроки сборной испугались Хорватию»

А больше всех, наверное испугался Карпин !
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал высказывание форварда «Динамо» Федора Смолова о том, что сборная России проиграла Хорватии в отборе ЧМ-2022, потому что испугалась.
― Ты согласен со словами Смолова, что сборная перед Хорватией испугалась?
― В головах сидел тот факт, что ничья нас устраивает. А испуг ― следствие этого. В мыслях было, что можно отсидеться. Ну и, конечно, хорваты заставили нас играть так, что у нас почти ничего не получалось. Их сборная не нуждается в представлении.
Но я согласен с Фeдором, что некоторые, возможно, испугались. Опыта для игр на таком уровне недостаточно: из тех, кто был на поле, мало кто играл в настолько принципиальных матчах.
К сожалению, за последние два года сборная очень сильно и резко изменилась. Это сложный, но рабочий процесс. Мы профессионалы – должны с этим справляться.
― Именно ты чувствовал этот испуг перед игрой?
― Я уже давно не ощущаю таких эмоций – есть определeнный опыт. Да, когда ты знаешь: нужно сделать одну вещь, чтобы всe закончить и готовиться к чемпионату мира ― это увеличивает степень ответственности. Но боязни у меня не было.
- Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
- Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
- В марте сборная России сыграет в стыках.
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