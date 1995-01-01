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    Арбитр Федотов: «Судей обяжут делать Fan ID. Сами они ничего не решают»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судей обяжут оформить Fan ID.

    — Если футболистов и тренерские штабы обяжут делать Fan ID, то и судьям этого не избежать. Для всех все будет едино. Другой вопрос, что инициатива пока сырая и не совсем понятно, насколько она будет воплощена в жизнь по отношению к игрокам, тренерам и арбитрам. Для болельщиков – да, но с остальными, думаю, не получится.

    Какой смысл делать футболистам Fan ID? Тогда в законе нужно было прописать про необходимость оформления документа не только участникам матча, но и официальным лицам.

    — Если все же введут Fan ID для судей, может это обернуться какой-то проблемой?

    — Сами судьи ничего не решают, поверьте. Когда обязали делать прививки, все возмущались — мол, на каком основании, это незаконно, вы нарушаете права человека. Но по итогу все привились. Все хотят работать и сделают «паспорт болельщика».

    Им просто скажут — должны сделать и все. Кто откажется, извините, вы остаетесь без работы. За примерами далеко ходить не надо — когда обязали привиться, Николай Волошин предоставил поддельные документы и больше не работает. Его убрали одним днем. Остальные головы почесали и пошли сделали прививки.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

    «Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID

    Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12747

      NewLife 43 минуты назад

      Еще фан-уйди долны получить табло, освещение и газон.

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