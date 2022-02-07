Арбитр Федотов: «Судей обяжут делать Fan ID. Сами они ничего не решают»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судей обяжут оформить Fan ID.

— Если футболистов и тренерские штабы обяжут делать Fan ID, то и судьям этого не избежать. Для всех все будет едино. Другой вопрос, что инициатива пока сырая и не совсем понятно, насколько она будет воплощена в жизнь по отношению к игрокам, тренерам и арбитрам. Для болельщиков – да, но с остальными, думаю, не получится.

Какой смысл делать футболистам Fan ID? Тогда в законе нужно было прописать про необходимость оформления документа не только участникам матча, но и официальным лицам.

— Если все же введут Fan ID для судей, может это обернуться какой-то проблемой?

— Сами судьи ничего не решают, поверьте. Когда обязали делать прививки, все возмущались — мол, на каком основании, это незаконно, вы нарушаете права человека. Но по итогу все привились. Все хотят работать и сделают «паспорт болельщика».

Им просто скажут — должны сделать и все. Кто откажется, извините, вы остаетесь без работы. За примерами далеко ходить не надо — когда обязали привиться, Николай Волошин предоставил поддельные документы и больше не работает. Его убрали одним днем. Остальные головы почесали и пошли сделали прививки.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

«Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID

Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)