«Динамо» поздравило лыжников Большунова и Спицова с олимпийским золотом и серебром

Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов финишировали первым и вторым в олимпийском скиатлоне. Их поздравило «Динамо».

«Золото и серебро в лыжах – у динамовцев.

Александр Большунов и Денис Спицов с огромным отрывом от конкурентов завоевали медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Для нашей сборной – это первая золотая и вторая серебряная награды на этих Играх.

Поздравляем, парни!» – написали москвичи.

Накануне олимпийское серебро взяла динамовка Наталья Непряева .

. Россия – 2-я в общекомандном зачете Олимпиады-2022.

«Динамо» идет в РПЛ тоже 2-м.

Золото и серебро в лыжах — у динамовцевАлександр Большунов и Денис Спицов с огромным отрывом от конкурентов завоевали медали в скиатлоне на Олимпиаде в ПекинеДля нашей сборной — это первая золотая и вторая серебряная награды на этих ИграхПоздравляем, парни!ОКР pic.twitter.com/Zgln0av0EQ — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 6, 2022

Лаксальт вернулся в общую группу спустя четыре месяца

Гол Смолова пяткой – лучший на первых турецких сборах «Динамо»

«Первая медаль – динамовская». «Динамо» поздравило лыжницу Непряеву с олимпийским серебром