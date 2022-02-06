«Динамо» поздравило лыжников Большунова и Спицова с олимпийским золотом и серебром

Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов финишировали первым и вторым в олимпийском скиатлоне. Их поздравило «Динамо».

«Золото и серебро в лыжах – у динамовцев.

Александр Большунов и Денис Спицов с огромным отрывом от конкурентов завоевали медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Для нашей сборной – это первая золотая и вторая серебряная награды на этих Играх.

Поздравляем, парни!» – написали москвичи.

Накануне олимпийское серебро взяла динамовка Наталья Непряева .

. Россия – 2-я в общекомандном зачете Олимпиады-2022.

«Динамо» идет в РПЛ тоже 2-м.