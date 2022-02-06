«Динамо» поздравило лыжников Большунова и Спицова с олимпийским золотом и серебром

Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов финишировали первым и вторым в олимпийском скиатлоне. Их поздравило «Динамо».
«Золото и серебро в лыжах – у динамовцев.
Александр Большунов и Денис Спицов с огромным отрывом от конкурентов завоевали медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
Для нашей сборной – это первая золотая и вторая серебряная награды на этих Играх.
Поздравляем, парни!» – написали москвичи.
- Накануне олимпийское серебро взяла динамовка Наталья Непряева.
- Россия – 2-я в общекомандном зачете Олимпиады-2022.
- «Динамо» идет в РПЛ тоже 2-м.
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Источник: твиттер «Динамо»