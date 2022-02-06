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    «Динамо» поздравило лыжников Большунова и Спицова с олимпийским золотом и серебром

    Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов финишировали первым и вторым в олимпийском скиатлоне. Их поздравило «Динамо».

    «Золото и серебро в лыжах – у динамовцев.

    Александр Большунов и Денис Спицов с огромным отрывом от конкурентов завоевали медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

    Для нашей сборной – это первая золотая и вторая серебряная награды на этих Играх.

    Поздравляем, парни!» – написали москвичи.

    • Накануне олимпийское серебро взяла динамовка Наталья Непряева.
    • Россия – 2-я в общекомандном зачете Олимпиады-2022.
    • «Динамо» идет в РПЛ тоже 2-м.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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