«Динамо» поздравило лыжников Большунова и Спицова с олимпийским золотом и серебром

Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов финишировали первым и вторым в олимпийском скиатлоне. Их поздравило «Динамо».
«Золото и серебро в лыжах – у динамовцев.
Александр Большунов и Денис Спицов с огромным отрывом от конкурентов завоевали медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
Для нашей сборной – это первая золотая и вторая серебряная награды на этих Играх.
Поздравляем, парни!» – написали москвичи.
- Накануне олимпийское серебро взяла динамовка Наталья Непряева.
- Россия – 2-я в общекомандном зачете Олимпиады-2022.
- «Динамо» идет в РПЛ тоже 2-м.
Золото и серебро в лыжах — у динамовцевАлександр Большунов и Денис Спицов с огромным отрывом от конкурентов завоевали медали в скиатлоне на Олимпиаде в ПекинеДля нашей сборной — это первая золотая и вторая серебряная награды на этих ИграхПоздравляем, парни!ОКР pic.twitter.com/Zgln0av0EQ— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 6, 2022
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