Главные новости дня. «Крылья Советов» подписали 12 новичков; «Кристал Пэлас» вернется к кандидатуре Фомина

Серия А. Дубль Жиру принес «Милану» волевую победу над «Интером».

Агент Миранчука: «Алексей чувствует, что Гасперини стал по-другому к нему относиться».

Агент Фомина: «Мне сказали, что «Кристал Пэлас» вернется к обсуждению трансфера Даниила».

Гвардиола собирается поговорить с Зинченко о ситуации на Украине.

«Крылья Советов» объявили о подписании 12 футболистов.

30-летний португалец Родригеш перешел в «Уфу».

Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки».

Онопко: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен».

Товарищеский матч. Соболев принес «Спартаку» ничью против «Джохора» из Малайзии.

«Зенит» арендует Алипа до конца сезона («Чемпионат»).