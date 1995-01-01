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    «Зенит» арендует Алипа до конца сезона («Чемпионат»)

    «Зенит», вероятнее всего, сохранит защитника Нуралы Алипа. Его возьмут в аренду до конца сезона.

    Алип находится на просмотре в «Зените» с начала зимних сборов. Он уже успел забить в товарищеском матче.

    • Права на 22-летнего Алипа принадлежат «Кайрату».
    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • Казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +806

      вальтер79 26 минут назад

      для ротации парня взяли посмотрим каков в деле в официалках будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +389

      Дубина 27 минут назад

      А потом за дежурную тридцаточку выкупят!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3181

      ААМ 28 минут назад

      Главное проверить его в игре, не в полировании скамьи запасных!

      0
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      Рейтинг: +2443

      ПалкоВводецъ 42 минуты назад

      Надо пристальнее на него посмотреть. Может будет толк. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +389

      Дубина > ПалкоВводецъ 26 минут назад

      гав гав гав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5865

      Semenycch 56 минут назад

      Верное решение, нужно посмотреть парня в деле. Хотя, первое впечатление не идеальное. Парень медленный.

      2
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      Рейтинг: +10322

      knikos 59 минут назад

      Ну и хорошо ! Только практики бы ему , чтобы проявить себя .

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