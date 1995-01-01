«Зенит» арендует Алипа до конца сезона («Чемпионат»)

«Зенит», вероятнее всего, сохранит защитника Нуралы Алипа. Его возьмут в аренду до конца сезона.

Алип находится на просмотре в «Зените» с начала зимних сборов. Он уже успел забить в товарищеском матче.

Права на 22-летнего Алипа принадлежат «Кайрату».

В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.

Казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.

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