Серия А. Дубль Жиру принес «Милану» волевую победу над «Интером»

да вот так часто бывает когда не команда проигрывает, а поспешные замены тренера сломавшие игру и главное выпустил тех игроков которые ленивые и только что прилетевшие из Ю.Америки
«Милан» в 24-м туре чемпионата Италии победил «Интер». Команда Стефано Пиоли уступала, но ее спас дубль нападающего Оливье Жиру.
У «Интера» голевой пас сделал бывший игрок «Милана» Хакан Чалханоглу.
«Милан» поднялся на второе место. От «Интера» он отстает на одно очко.
Италия. Серия А. 24-й тур
Голы: 1:0 – Перишич, 38; 1:1 – Жиру, 75; 1:2 – Жиру, 78.
Удаления: нет – Эрнандес, 90+6.
Невероятный дубль за три минуты от 35-летнего ЖируОтобрал мяч, упал, встал, добежал и забилРазвернулся в штрафной, обработав пяткой в касание, и покатил в дальний«Милан» сегодня Жирует pic.twitter.com/My1fKuLp2J— Матч ТВ (@MatchTV) February 5, 2022
Чалханоглу сделал ассист в дерби со своим бывшим клубом «Миланом»
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