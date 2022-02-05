Серия А. Дубль Жиру принес «Милану» волевую победу над «Интером»

«Милан» в 24-м туре чемпионата Италии победил «Интер». Команда Стефано Пиоли уступала, но ее спас дубль нападающего Оливье Жиру.

У «Интера» голевой пас сделал бывший игрок «Милана» Хакан Чалханоглу.

«Милан» поднялся на второе место. От «Интера» он отстает на одно очко.

Италия. Серия А. 24-й тур

Интер – Милан – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Перишич, 38; 1:1 – Жиру, 75; 1:2 – Жиру, 78.

Удаления: нет – Эрнандес, 90+6.

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Невероятный дубль за три минуты от 35-летнего ЖируОтобрал мяч, упал, встал, добежал и забилРазвернулся в штрафной, обработав пяткой в касание, и покатил в дальний«Милан» сегодня Жирует pic.twitter.com/My1fKuLp2J — Матч ТВ (@MatchTV) February 5, 2022

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