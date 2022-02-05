Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Серия А. Дубль Жиру принес «Милану» волевую победу над «Интером»

    «Милан» в 24-м туре чемпионата Италии победил «Интер». Команда Стефано Пиоли уступала, но ее спас дубль нападающего Оливье Жиру.

    У «Интера» голевой пас сделал бывший игрок «Милана» Хакан Чалханоглу.

    «Милан» поднялся на второе место. От «Интера» он отстает на одно очко.

    Италия. Серия А. 24-й тур

    Интер – Милан – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перишич, 38; 1:1 – Жиру, 75; 1:2 – Жиру, 78.

    Удаления: нет – Эрнандес, 90+6.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Чалханоглу сделал ассист в дерби со своим бывшим клубом «Миланом»

    Мальдини: «Ибрагимович не планирует завершать карьеру»

    «Милан» объявил о продлении контракта с защитником Габбией

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:56
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15865

      Garrincha58 20 минут назад

      да вот так часто бывает когда не команда проигрывает, а поспешные замены тренера сломавшие игру и главное выпустил тех игроков которые ленивые и только что прилетевшие из Ю.Америки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Баха____________ 21 минуту назад

      ФОРЦА МИЛАН

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Дубина 24 минуты назад

      С победой Милан!
      Дерби супер!
      Кузенам не унывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48630

      MaxRnD 25 минут назад

      Вот это был огонь огненный. Битва !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14125

      Hektor 84 26 минут назад

      Этот бабуин Меньян после второго года постоянно тянул время вонючка. Форца Интер!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      Вит65 > Hektor 84 20 минут назад

      Плохому танцору... Интер отстой. Форца Юве!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13327

      Skull_Boy 27 минут назад

      Интер с тупыми заменами слил игру, где Санчес и Видаль нереальный мусор, а 19й номер у Милана жалки симулянт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14125

      Hektor 84 > Skull_Boy 25 минут назад

      Индзаги сам накосячил поспешными заменами

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru