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    30-летний португалец Родригеш перешел в «Уфу»

    «Уфа» объявила о подписании контракта с полузащитником Тиагу Родригешем.

    30-летний футболист заключил с клубом РПЛ контракт до конца сезона с опцией продления.

    Португалец в январе покинул саудовский «Аль-Хазм» на правах свободного агента, поэтому достался «Уфе» бесплатно.

    • Рыночная стоимость Родригеша – 2 миллиона евро.
    • В составе «Аль-Хазма» он забил 1 гол в 17 матчах.

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    Источник: сайт «Уфы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15861

      Garrincha58 25 минут назад

      спрашивается на кой таких легионеров подписывают наши функционеры наверняка с какими то откатами иначе играли бы своими воспитанниками вот поэтому и не хотят отменять лимит иначе привезут таких Родригошей пачками сколько уже сказано легионеры должны быть качественными, кстати на фото Газизов выглядит моложе этого Тиагу

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