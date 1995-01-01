30-летний португалец Родригеш перешел в «Уфу»

спрашивается на кой таких легионеров подписывают наши функционеры наверняка с какими то откатами иначе играли бы своими воспитанниками вот поэтому и не хотят отменять лимит иначе привезут таких Родригошей пачками сколько уже сказано легионеры должны быть качественными, кстати на фото Газизов выглядит моложе этого Тиагу
«Уфа» объявила о подписании контракта с полузащитником Тиагу Родригешем.
30-летний футболист заключил с клубом РПЛ контракт до конца сезона с опцией продления.
Португалец в январе покинул саудовский «Аль-Хазм» на правах свободного агента, поэтому достался «Уфе» бесплатно.
- Рыночная стоимость Родригеша – 2 миллиона евро.
- В составе «Аль-Хазма» он забил 1 гол в 17 матчах.
Газизов – о Fan ID для игроков, тренеров и персонала: «Ничего страшного в этом не вижу»
Клуб мини-футболиста Асадова: «Он не уходит в большой футбол. Тренировки с «Уфой» – интересный эксперимент»
«Спасибо за все, капитан». «Крылья» объявили об уходе Кабутова