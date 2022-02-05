Гвардиола собирается поговорить с Зинченко о ситуации на Украине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анонсировал разговор с защитником Александром Зинченко по поводу происходящего на Украине.

«Зинченко готов сыграть с «Фулхэмом». Мы обязательно поговорим об Украине, но позже. До этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.

Тот факт, что подобные вещи происходят в 21-м веке, угнетает. Это трудно принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию лучше меня», – сказал Гвардиола.