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  • Гвардиола собирается поговорить с Зинченко о ситуации на Украине

Гвардиола собирается поговорить с Зинченко о ситуации на Украине

5 февраля 2022, 12:00
76

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анонсировал разговор с защитником Александром Зинченко по поводу происходящего на Украине.

«Зинченко готов сыграть с «Фулхэмом». Мы обязательно поговорим об Украине, но позже. До этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.

Тот факт, что подобные вещи происходят в 21-м веке, угнетает. Это трудно принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию лучше меня», – сказал Гвардиола.

  • Зинченко не играет с 26 декабря.
  • Западные СМИ пишут о намерении России вторгнуться на украинскую территорию.
  • Власти РФ утверждают, что военная операция не планируется.

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Источник: сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр Гвардиола Хосеп
Комментарии (76)
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ArReal
1644052391
нашел о чем говорить)))
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MaxRnD
1644054378
Вбомбленные в каменный век Ливия и Ирак, разбомбленная в центре Европы Сербия не угнетают ? Незаконно объявивший о своей независимости от Сербии преступный этнический анклав Косово защищать значит необходимо, а вот Донбасс - это совсем другое (это сепаратисты) и их надо карать ? Ох уж эти сердобольные общечеловеки со своими двойными стандартами и зашкаливающим лицемерием )))
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Давид59
1644055955
Ой! Анонсировал разговор! А без анонса поговорить никак?
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Блямба
1644056989
Встреча "без галстуков"..) Оба адекваты. Сенсаций ждать не стоит.
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serppion
1644057922
Этот куда лезет? Если Гвардиола и понимает что-то в футболе, то в украинской гражданской войне он - баран бараном. Или тема модная, спешит показать осведомленность?
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DOCTOR PENALTY
1644061528
У Зинченко появился шанс стать "героем", вторым Зозулей. Надеюсь, включит мозг, не полезет в это дерьмо. А у Пепа видно крыша едет, Борьку Джонсона перенаслушался. Эта новость грязным пятном ложится на МС.
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Tomich
1644062653
Интересно аж прям и что же они там обсудить могут? Бггг...вот же чушь какая ))) А тренеру бы лучше с борькой своим кудлатым перетереть типа мол чо вы волну уже какой месяц гоните всем западом...может пора вам остудить свои пуканы? )))
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BarStep
1644063408
Вот парень-то попал, а.. Прям дилемма.. Толи правду говорить, толи ничего..
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Из Твери Леха
1644064058
Гвардиола и Зинченко придут к тому, что Одесса, Харьков, Николаев и Херсон это все русские города!
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ArReal
1644074010
Каталонец, которая всю жизнь мечтает отделится от Испании , будет спрашивать у тупого хохла чей Крым!?)))звучит как начало классного анекдота....
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