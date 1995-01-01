Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Гвардиола собирается поговорить с Зинченко о ситуации на Украине

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анонсировал разговор с защитником Александром Зинченко по поводу происходящего на Украине.

    «Зинченко готов сыграть с «Фулхэмом». Мы обязательно поговорим об Украине, но позже. До этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.

    Тот факт, что подобные вещи происходят в 21-м веке, угнетает. Это трудно принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию лучше меня», – сказал Гвардиола.

    • Зинченко не играет с 26 декабря.
    • Западные СМИ пишут о намерении России вторгнуться на украинскую территорию.
    • Власти РФ утверждают, что военная операция не планируется.

    «Бетис» сделал запрос в «Ман Сити» по аренде Зинченко

    Зинченко: «На Евро-2020 ожидал от себя большего»

    Зинченко – о 7:0 с «Лидсом»: «Ребята были в огне!»

    Источник: сайт «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru