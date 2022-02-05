Гвардиола собирается поговорить с Зинченко о ситуации на Украине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анонсировал разговор с защитником Александром Зинченко по поводу происходящего на Украине.
«Зинченко готов сыграть с «Фулхэмом». Мы обязательно поговорим об Украине, но позже. До этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.
Тот факт, что подобные вещи происходят в 21-м веке, угнетает. Это трудно принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию лучше меня», – сказал Гвардиола.
- Зинченко не играет с 26 декабря.
- Западные СМИ пишут о намерении России вторгнуться на украинскую территорию.
- Власти РФ утверждают, что военная операция не планируется.
Источник: сайт «Манчестер Сити»