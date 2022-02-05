Агент Миранчука: «Алексей чувствует, что Гасперини стал по-другому к нему относиться»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал об изменениях в отношениях между игроком и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

«Последнее время Миранчук чувствует, что главный тренер стал по-другому к нему относиться. У Гасперини правило – особо не общаться с футболистами, но он начал разговаривать с Лeшей на разные и отвлечeнные темы. Тренер начал обращать больше внимания на Алексея.

Лeша находится в серьeзном клубе. С каждым днeм у него прибавляется уверенность в собственных силах. Это мотивирует не опускать руки, а наоборот, доказывать, что он нужен клубу.

У него нет никаких колебаний. Да, был период, когда Миранчук задумывался об аренде. Сейчас, если бы Лeша упирался, трансфер в «Лацио» можно было бы сделать, но он очень достойно и без всяких разочарований принял нежелание «Аталанты» продавать его.

Он не собирается покидать клуб. Алексей настроен на борьбу за стартовый состав, у него всe хорошо», – заявил агент.