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    Агент Миранчука: «Алексей чувствует, что Гасперини стал по-другому к нему относиться»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал об изменениях в отношениях между игроком и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

    «Последнее время Миранчук чувствует, что главный тренер стал по-другому к нему относиться. У Гасперини правило – особо не общаться с футболистами, но он начал разговаривать с Лeшей на разные и отвлечeнные темы. Тренер начал обращать больше внимания на Алексея.

    Лeша находится в серьeзном клубе. С каждым днeм у него прибавляется уверенность в собственных силах. Это мотивирует не опускать руки, а наоборот, доказывать, что он нужен клубу.

    У него нет никаких колебаний. Да, был период, когда Миранчук задумывался об аренде. Сейчас, если бы Лeша упирался, трансфер в «Лацио» можно было бы сделать, но он очень достойно и без всяких разочарований принял нежелание «Аталанты» продавать его.

    Он не собирается покидать клуб. Алексей настроен на борьбу за стартовый состав, у него всe хорошо», – заявил агент.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4247

      neim 28 минут назад

      Ура ! Господин назвал Лёшу любимой женой ! Теперь его перспективы не так туманны, как прежде. Глядишь, к концу карьеры и на поле выходить начнет.
      А так, в "загранице" (це Европе), очень хорошо и всем туда надо
      стремиться ))).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1554

      моэм 44 минуты назад

      "...у него всё хорошо...тренер стал заговаривать с ним на отвлечённые темы" ...проходя мимо заметил что это Лёша , а не столб ...вот оно счастье !!...все в восхищении !!...АХ ДА ИГРАТЬ НЕ ДАЁТ ...а так всё просто отлично !!... из Лёши делают идиота ...а может он и вправду идиот ?...если "ведётся " на всю эту хрень .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +48597

      MaxRnD 51 минуту назад

      Марк Фрадкин - "Промежность !", тьфу ты ... "Про нежность !"

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13568

      житель СПб 1 час назад

      Посмотрим... В любом случае ему удачи!

      0
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      Рейтинг: +4194

      Бомбардиръ 1 час назад

      Лёша теперь уже адъютант его превосходительства)

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