Товарищеский матч. Соболев принес «Спартаку» ничью против «Джохора» из Малайзии

Молодцы что хватило сил отыграться. Но результат в таких матчах не так важен. Главное наиграть состав.
«Спартак» в товарищеском матче против чемпиона Малайзии «Джохора» сыграл вничью. Единственный гол россиян забил Александр Соболев с паса Зелимхана Бакаева.
Это была третья товарищеская встреча «Спартака» этой зимой, во всех зафиксирована ничья.
Товарищеский матч
Спартак (Россия) – Джохор (Малайзия) – 1:1 (0:1)
Гол у «Спартака»: Соболев, 70.
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