Товарищеский матч. Соболев принес «Спартаку» ничью против «Джохора» из Малайзии

«Спартак» в товарищеском матче против чемпиона Малайзии «Джохора» сыграл вничью. Единственный гол россиян забил Александр Соболев с паса Зелимхана Бакаева.

Это была третья товарищеская встреча «Спартака» этой зимой, во всех зафиксирована ничья.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Джохор (Малайзия) – 1:1 (0:1)

Гол у «Спартака»: Соболев, 70.

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