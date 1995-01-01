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    Товарищеский матч. Соболев принес «Спартаку» ничью против «Джохора» из Малайзии

    «Спартак» в товарищеском матче против чемпиона Малайзии «Джохора» сыграл вничью. Единственный гол россиян забил Александр Соболев с паса Зелимхана Бакаева.

    Это была третья товарищеская встреча «Спартака» этой зимой, во всех зафиксирована ничья.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Джохор (Малайзия) – 1:1 (0:1)

    Гол у «Спартака»: Соболев, 70.

    Мартинс Перейра дебютировал за «Спартак»

    Федун и Зарема приехали на товарищеский матч «Спартак» – «Джохор»

    Каррера: «Маурисио солгал, что я просил его помочь устроиться в «Джохор»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +93743

      zigbert 4 минуты назад

      Молодцы что хватило сил отыграться. Но результат в таких матчах не так важен. Главное наиграть состав.

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      Рейтинг: +389

      Дубина 35 минут назад

      Степан здорова! А вся страна до си угарает от МЯльме 1-1 когда шланг упал на ровном месте и вытащили ничейку и СЕРЕЖКА играл в пятиэтажный троллейбус,вот где смех был,а это все навсего тренировка!!!

      Не че до Бетиса чутка осталось вот где вся Россия смеяться будет!!! ГАВ ГАВ ГАВ

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      Рейтинг: +806

      вальтер79 35 минут назад

      почетная ничья с чемпионом малайзии по ходу ваноли какие то секретные схемы наигрывает глядишь как начнут после перерыва всех выносить)))))))))

      0
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      Рейтинг: +2442

      ПалкоВводецъ 44 минуты назад

      Ржу не могу. Свиньи от Джохора еле спаслись. Уже малазийские массажисты издеваются на поле над свиньями. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +22552

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зачёт - не проиграли дудаевцам.)))

      0
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      Рейтинг: +31522

      oyabun 1 час назад

      Все нормально. Наигрываем схемы и напускаем туману. А вы как хотели? Выложить все козыри? ))

      4
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      Рейтинг: +4968

      rash1959 1 час назад

      Остаётся лишь надеяться на то, что Ваноли заманивает и секретничает от лишних глаз. А после сборов в чемпионате как жахнет … Может чудеса и бывают? Других мыслей от увиденного в трёх товарняках нет. Не знаю как сказать, то ли Спартак так беззубен, то ли Джохорцы совсем неплохи. Быстрее всё-таки кажется, что это ЖОПА.
      Ну а рыжего надо гнать поскорее, проблем от его карточек и пеналей больше чем пользы от защиты.

      3
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      Рейтинг: +13631

      Cleaner 1 час назад

      Спартак опять не проигрывает! Было такое уже с ним прошедшим летом. Но тогда с Руем Спартак выносил всех! Даже трофей взяли...)

      4
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      Рейтинг: +12732

      NewLife 1 час назад

      Игра улучшается по-немногу. Вторую игру подряд совсем не впечатляет Кошмара Николсон. Неожиданно приятно удивил Литвинов.

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      Рейтинг: +3601

      tarasofka 1 час назад

      крутой тренер у хряков ваноле, аж с малазийцами спас ОЧКО. порадуемся!

      5
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      Рейтинг: +6140

      R_a_i_n > tarasofka 1 час назад

      Ты белое с губ вытер?? Там снова что-то белое!

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