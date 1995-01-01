Агент Фомина: «Мне сказали, что «Кристал Пэлас» вернется к обсуждению трансфера Даниила»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, уверен, что история с возможным переходом игрока в «Кристал Пэлас» еще не закончена.

– «Кристал Пэлас» внимательно следит за ним. У этой команды была цель номер один – ван де Бек. Потому что они хотели проверенное качество, хотели взять футболиста из английской лиги. Но он перешел в «Эвертон».

А брать русского в последний день трансферного окна практически невозможно. Потому что такой трансфер связан с целым ворохом организационных проблем – визы, медосмотр, подписание контракта, разрешение на работу. Это очень сложно сделать в один день.

– Какова вероятность, что «Кристал Пэлас» вернется к кандидатуре Фомина летом?

– Сегодня разговаривал с партнерами по этому вопросу, они сказали, что «Кристал Пэлас» никого не взял. И сказали, что к обсуждению Даниила Фомина вернутся, интерес к нему конкретный.

Если будет удачная европейская кампания в рядах сборной России, этот интерес умножится на два.

В этом сезоне Фомин провел за «Динамо» 19 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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