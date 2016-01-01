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    «Крылья Советов» объявили о подписании 12 футболистов

    Состав «Крыльев Советов» пополнили сразу 12 игроков в возрасте не старше 21 года.

    «Большинство из этих игроков прошли через сборные России своих возрастов, часть футболистов продолжает выступать за национальные команды.

    По итогам сборов тренерский штаб примет решение, кто из футболистов отправится в аренду, а кто попадет в заявку на сезон», – говорится в пресс-релизе самарцев.

    • Из «Химок» перешел Артем Соколов (полузащитник, 18 лет);
    • Из «Олимп-Долгопрудного» перешли Дмитрий Великородный (полузащитник, 21 год), Ян Гудков (защитник, 19 лет), Алексей Никитенков (защитник, 21 год), Леонид Герчиков (полузащитник, 20 лет);
    • Из «Чертаново» перешли Александр Коваленко (полузащитник, 18 лет), Никита Салтыков (полузащитник, 17 лет), Никита Яворский (вратарь, 20 лет), Никита Першин (полузащитник, 20 лет), Илья Грибакин (полузащитник, 18 лет), Егор Панков (нападающий, 19 лет), Павел Попов (нападающий, 19 лет).

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +57773

      portero 8 минут назад

      Отлично!!! Удачи Крыльям , пусть дают возможность, раскрыться новым молодым игрокам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22542

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Тандем Андреев - Осинькин работает на полную.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Беспонтий 22 минуты назад

      самарский зоопарк
      площадка молодняка
      пока у них это неплохо получается

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