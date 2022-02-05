«Крылья Советов» объявили о подписании 12 футболистов

Состав «Крыльев Советов» пополнили сразу 12 игроков в возрасте не старше 21 года.
«Большинство из этих игроков прошли через сборные России своих возрастов, часть футболистов продолжает выступать за национальные команды.
По итогам сборов тренерский штаб примет решение, кто из футболистов отправится в аренду, а кто попадет в заявку на сезон», – говорится в пресс-релизе самарцев.
- Из «Химок» перешел Артем Соколов (полузащитник, 18 лет);
- Из «Олимп-Долгопрудного» перешли Дмитрий Великородный (полузащитник, 21 год), Ян Гудков (защитник, 19 лет), Алексей Никитенков (защитник, 21 год), Леонид Герчиков (полузащитник, 20 лет);
- Из «Чертаново» перешли Александр Коваленко (полузащитник, 18 лет), Никита Салтыков (полузащитник, 17 лет), Никита Яворский (вратарь, 20 лет), Никита Першин (полузащитник, 20 лет), Илья Грибакин (полузащитник, 18 лет), Егор Панков (нападающий, 19 лет), Павел Попов (нападающий, 19 лет).
Источник: сайт «Крыльев Советов»