«Крылья Советов» объявили о подписании 12 футболистов

Состав «Крыльев Советов» пополнили сразу 12 игроков в возрасте не старше 21 года.

«Большинство из этих игроков прошли через сборные России своих возрастов, часть футболистов продолжает выступать за национальные команды.

По итогам сборов тренерский штаб примет решение, кто из футболистов отправится в аренду, а кто попадет в заявку на сезон», – говорится в пресс-релизе самарцев.