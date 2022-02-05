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«Крылья Советов» объявили о подписании 12 футболистов

5 февраля 2022, 14:53
9

Состав «Крыльев Советов» пополнили сразу 12 игроков в возрасте не старше 21 года.

«Большинство из этих игроков прошли через сборные России своих возрастов, часть футболистов продолжает выступать за национальные команды.

По итогам сборов тренерский штаб примет решение, кто из футболистов отправится в аренду, а кто попадет в заявку на сезон», – говорится в пресс-релизе самарцев.

  • Из «Химок» перешел Артем Соколов (полузащитник, 18 лет);
  • Из «Олимп-Долгопрудного» перешли Дмитрий Великородный (полузащитник, 21 год), Ян Гудков (защитник, 19 лет), Алексей Никитенков (защитник, 21 год), Леонид Герчиков (полузащитник, 20 лет);
  • Из «Чертаново» перешли Александр Коваленко (полузащитник, 18 лет), Никита Салтыков (полузащитник, 17 лет), Никита Яворский (вратарь, 20 лет), Никита Першин (полузащитник, 20 лет), Илья Грибакин (полузащитник, 18 лет), Егор Панков (нападающий, 19 лет), Павел Попов (нападающий, 19 лет).

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Источник: сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (9)
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Беспонтий
1644064498
самарский зоопарк площадка молодняка пока у них это неплохо получается
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DOCTOR PENALTY
1644064756
Тандем Андреев - Осинькин работает на полную.
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portero
1644065311
Отлично!!! Удачи Крыльям , пусть дают возможность, раскрыться новым молодым игрокам!
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Vitaga
1644066981
ппц крылья были распроданы... теперь они скупили школу московского клуба. с одной стороны наверное правильно и на перспективу. обезопасили себя от вылета и заработали денег. конечно болельщикам большего хотелось бы
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вальтер79
1644067082
крылышки усилились конкретно
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Олег1204
1644068554
Всеб ничего, только отступные с них копейки, а вот основной гешевт в карманы
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NewLife
1644069847
Кузница кадров.
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Plyash
1644131413
Прямо по Высоцкому - "Откуда деньги,Зин..." Ну дают Крылышки.Пора брать место в пятёрке.
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