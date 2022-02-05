Пресс-атташе «Спартака»: «Ничья с «Джохором»? Федун понимает, что это сбор и выводы делать рано»

Дмитрий Зеленов, пресс-атташе «Спартака», высказался после товарищеского матча против малазийского «Джохора» (1:1). В первом тайме была потасовка.

– Что стало причиной потасовки на футбольном поле?

– Соболев сфолил в игровом эпизоде, а соперник толкнул Александра, когда наш форвард лежал на газоне. Так всe и завертелось. Благо, страсти быстро поугасли.

– Разнимать футболистов выбежал даже Лука Каттани. Верно?

– Так и есть. Он сразу побежал успокаивать игроков, был весь в игре.

– Футбольный нерв оголен в товарищеских матчах?

– На «Спартак» все настраиваются. Видно, что «Джохор» серьезно отнесся к игре, им было важно не проиграть, и уже в конце они тянули время, грубили, щипались. Но ничего, к такому тоже надо быть готовыми.

– Леонид Федун смотрел за матчем с бровки. Как он оценивал происходящее на поле?

– Он понимает, что это сбор и выводы делать рано.