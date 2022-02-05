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  • Пресс-атташе «Спартака»: «Ничья с «Джохором»? Федун понимает, что это сбор и выводы делать рано»

Пресс-атташе «Спартака»: «Ничья с «Джохором»? Федун понимает, что это сбор и выводы делать рано»

5 февраля 2022, 21:15
12

Дмитрий Зеленов, пресс-атташе «Спартака», высказался после товарищеского матча против малазийского «Джохора» (1:1). В первом тайме была потасовка.

– Что стало причиной потасовки на футбольном поле?

– Соболев сфолил в игровом эпизоде, а соперник толкнул Александра, когда наш форвард лежал на газоне. Так всe и завертелось. Благо, страсти быстро поугасли.

– Разнимать футболистов выбежал даже Лука Каттани. Верно?

– Так и есть. Он сразу побежал успокаивать игроков, был весь в игре.

– Футбольный нерв оголен в товарищеских матчах?

– На «Спартак» все настраиваются. Видно, что «Джохор» серьезно отнесся к игре, им было важно не проиграть, и уже в конце они тянули время, грубили, щипались. Но ничего, к такому тоже надо быть готовыми.

– Леонид Федун смотрел за матчем с бровки. Как он оценивал происходящее на поле?

– Он понимает, что это сбор и выводы делать рано.

  • «Спартак» провел зимой 3 товарищеских матча (0 побед).
  • На следующей неделе москвичи сыграют с «Уралом».
  • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1644085835
Это все понимают, кроме Клинера)))
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Skull_Boy
1644086201
Лучше сыграть в товарнике 1-1,ч ем играть в автобус с МОГУЧИМ Мольде в ЛЧ
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paracetamol
1644086324
Ладно хоть не продули очередному сброду из никому неизвестной дыры. Только Зенит давит ВСЕХ!
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заткнитемнерот
1644087060
Хорошо, когда владелец клуба понимает. Плохо, когда он думает, что понимает.
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DOCTOR PENALTY
1644092267
Федун понимает, а выводы делает Зарема, у них разделение полномочий. )
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piligrim1986
1644137721
ну, скажем так, лучше ничейки, чем левые победы в кубках пари матч и т.п.
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Старикан
1644152025
Этот сезон уже окончательно просрали... не скатиться бы ниже...
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