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    Пресс-атташе «Спартака»: «Ничья с «Джохором»? Федун понимает, что это сбор и выводы делать рано»

    Дмитрий Зеленов, пресс-атташе «Спартака», высказался после товарищеского матча против малазийского «Джохора» (1:1). В первом тайме была потасовка.

    – Что стало причиной потасовки на футбольном поле?

    – Соболев сфолил в игровом эпизоде, а соперник толкнул Александра, когда наш форвард лежал на газоне. Так всe и завертелось. Благо, страсти быстро поугасли.

    – Разнимать футболистов выбежал даже Лука Каттани. Верно?

    – Так и есть. Он сразу побежал успокаивать игроков, был весь в игре.

    – Футбольный нерв оголен в товарищеских матчах?

    – На «Спартак» все настраиваются. Видно, что «Джохор» серьезно отнесся к игре, им было важно не проиграть, и уже в конце они тянули время, грубили, щипались. Но ничего, к такому тоже надо быть готовыми.

    – Леонид Федун смотрел за матчем с бровки. Как он оценивал происходящее на поле?

    – Он понимает, что это сбор и выводы делать рано.

    • «Спартак» провел зимой 3 товарищеских матча (0 побед).
    • На следующей неделе москвичи сыграют с «Уралом».
    • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.

    Мартинс Перейра дебютировал за «Спартак»

    Товарищеский матч. Соболев принес «Спартаку» ничью против «Джохора» из Малайзии

    Федун и Зарема приехали на товарищеский матч «Спартак» – «Джохор»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +544

      БеZуМныЙ 9 минут назад

      Ой умора. Взяли физрука. Он и подгонит свиней под уровень Джохора.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2472

      ПалкоВводецъ 13 минут назад

      Массажисты, а по совместительству от основной работы игроки Джохора, упустили победу над аутсайдером из какой то Тарасовки. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +294

      заткнитемнерот 32 минуты назад

      Хорошо, когда владелец клуба понимает. Плохо, когда он думает, что понимает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15481

      paracetamol 44 минуты назад

      Ладно хоть не продули очередному сброду из никому неизвестной дыры. Только Зенит давит ВСЕХ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6161

      R_a_i_n > paracetamol 19 минут назад

      Давит дерьмо по трубам )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15865

      Garrincha58 > R_a_i_n 10 минут назад

      ты из за этого дерьма живёшь и кушаешь не было бы этого .....по трубам не было и России потому что в нашей стране кроме газа и нефти ничего путного нет и ничего не будет пока .....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13327

      Skull_Boy 46 минут назад

      Лучше сыграть в товарнике 1-1,ч ем играть в автобус с МОГУЧИМ Мольде в ЛЧ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12845

      Barmaleushka > Skull_Boy 26 минут назад

      В чём проблема ? Гоняйте ничейки с малазийцами и шпротниками , остальное - тлен .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6161

      R_a_i_n 52 минуты назад

      Это все понимают, кроме Клинера)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12845

      Barmaleushka > R_a_i_n 17 минут назад

      А как же "дубина" ?

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      Рейтинг: +6161

      R_a_i_n > Barmaleushka 17 минут назад

      Эээмммм, а кто это??

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      Рейтинг: +12845

      Barmaleushka > R_a_i_n 13 минут назад

      Этож ваш "рупор" . А "кастрюля" по-ходу его зам.

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