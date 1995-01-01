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    Шалимов – о поражении России от Хорватии: «Не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру сборной России в ноябрьском матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

    • Россияне уступили со счетом 0:1.
    • Исход встречи решил автогол Федора Кудряшова.

    – Валерий Карпин был близок к выходу на чемпионат мира напрямую. Команде не хватило везения, уверенности в своих силах?

    – Боялись игроки или нет, разбираться в этом они должны сами. С Хорватией нам на пользу сыграли погодные условия, лужи на газоне. Не дотерпели десять минут – жалко.

    Я не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным. Нужно было просто не проиграть. Понимаю, что тренер после встречался с игроками, обсуждал качество игры, но какое качество могло быть во втором тайме на таком поле?

    В случае выхода с первого места об игре все быстро забыли бы и вспоминали только положительный для нас результат, и все были бы счастливы.

    Карпин – об игроках «Динамо» в сборной: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева и Грулева»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6053

      Из Твери Леха 18 минут назад

      Шалимов на Карпина гнать не будет) Вместе письма писали...

      1
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      Рейтинг: +5863

      Semenycch 37 минут назад

      Этот бред даже комментировать нет желания.

      1
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      Рейтинг: +1418

      Frankfurt Am Main 49 минут назад

      чё топтаетесь вокруг этого матча? уже противно слушать, лучше бы готовились молча, только блаблабла и в итоге не выйдете никуда по концовки)))

      0
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      Рейтинг: +4478

      Блямба 1 час назад

      Впервые согласен с буквой "Ша"..(
      Проиграли случайно..,но если бы выиграли "случайно",то пляски безумные продолжались до сих пор...
      не в первый раз.
      А так..хоть надежда не умрёт.
      Хотя,это последнее..,что у нас есть.

      2
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      Рейтинг: +12729

      NewLife 1 час назад

      "Я не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным."
      Согласен, футбола у нашей сборной вообще не было, как и тренерской мысли.

      3
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      Рейтинг: +1097

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Для Шалимова антифутбол - тоже разновидность футбола.

      2
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      Рейтинг: +6053

      Из Твери Леха > Сергей Каспийский 17 минут назад

      Скорее для Евсеева, у него футбол не в забитых голах заключается)

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