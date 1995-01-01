Шалимов – о поражении России от Хорватии: «Не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным»

Шалимов на Карпина гнать не будет) Вместе письма писали...
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру сборной России в ноябрьском матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
- Россияне уступили со счетом 0:1.
- Исход встречи решил автогол Федора Кудряшова.
– Валерий Карпин был близок к выходу на чемпионат мира напрямую. Команде не хватило везения, уверенности в своих силах?
– Боялись игроки или нет, разбираться в этом они должны сами. С Хорватией нам на пользу сыграли погодные условия, лужи на газоне. Не дотерпели десять минут – жалко.
Я не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным. Нужно было просто не проиграть. Понимаю, что тренер после встречался с игроками, обсуждал качество игры, но какое качество могло быть во втором тайме на таком поле?
В случае выхода с первого места об игре все быстро забыли бы и вспоминали только положительный для нас результат, и все были бы счастливы.
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