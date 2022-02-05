Шалимов – о поражении России от Хорватии: «Не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру сборной России в ноябрьском матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

Россияне уступили со счетом 0:1.

Исход встречи решил автогол Федора Кудряшова.

– Валерий Карпин был близок к выходу на чемпионат мира напрямую. Команде не хватило везения, уверенности в своих силах?

– Боялись игроки или нет, разбираться в этом они должны сами. С Хорватией нам на пользу сыграли погодные условия, лужи на газоне. Не дотерпели десять минут – жалко.

Я не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным. Нужно было просто не проиграть. Понимаю, что тренер после встречался с игроками, обсуждал качество игры, но какое качество могло быть во втором тайме на таком поле?

В случае выхода с первого места об игре все быстро забыли бы и вспоминали только положительный для нас результат, и все были бы счастливы.