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  • Шалимов – о поражении России от Хорватии: «Не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным»

Шалимов – о поражении России от Хорватии: «Не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным»

5 февраля 2022, 13:59
8

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру сборной России в ноябрьском матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

  • Россияне уступили со счетом 0:1.
  • Исход встречи решил автогол Федора Кудряшова.

– Валерий Карпин был близок к выходу на чемпионат мира напрямую. Команде не хватило везения, уверенности в своих силах?

– Боялись игроки или нет, разбираться в этом они должны сами. С Хорватией нам на пользу сыграли погодные условия, лужи на газоне. Не дотерпели десять минут – жалко.

Я не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным. Нужно было просто не проиграть. Понимаю, что тренер после встречался с игроками, обсуждал качество игры, но какое качество могло быть во втором тайме на таком поле?

В случае выхода с первого места об игре все быстро забыли бы и вспоминали только положительный для нас результат, и все были бы счастливы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Урал Шалимов Игорь
Комментарии (8)
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NewLife
1644059551
"Я не считаю, что футбол нашей сборной был совсем безобразным." Согласен, футбола у нашей сборной вообще не было, как и тренерской мысли.
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Блямба
1644060626
Впервые согласен с буквой "Ша"..( Проиграли случайно..,но если бы выиграли "случайно",то пляски безумные продолжались до сих пор... не в первый раз. А так..хоть надежда не умрёт. Хотя,это последнее..,что у нас есть.
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Frankfurt Am Main
1644062861
чё топтаетесь вокруг этого матча? уже противно слушать, лучше бы готовились молча, только блаблабла и в итоге не выйдете никуда по концовки)))
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Из Твери Леха
1644064720
Шалимов на Карпина гнать не будет) Вместе письма писали...
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sochi-2013
1644067188
Да, даже безобразный. для ЭТОГО убожества- это похвала.
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Hektor 84
1644068805
Так если бы не погодныe условия напиши могли и большее влетейть
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ab15488
1644069693
80 минут безобразно обороняться в 11 человек - это для Шалимова норма? Тогда неудивительно что наши тренеры не пользуются спросом
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