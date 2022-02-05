Россия в финале Евро по футзалу встретится с действующим чемпионом Португалией. Она уступала 0:2, но победила Испанию

Определился соперник сборной России по финалу чемпионата Европы по мини-футболу. Им будет Португалия.
Португальцы в полуфинале уступали 0:2 Испании, но за минуту до конца матча вырвали победу – 3:2.
Португалия – действующий чемпион Евро.
- Финал состоится 6 февраля.
- Турнир проходит в Нидерландах.
- Россия выигрывала Евро 1 раз (1999 год).
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Источник: Бомбардир.ру