Россия в финале Евро по футзалу встретится с действующим чемпионом Португалией. Она уступала 0:2, но победила Испанию

Определился соперник сборной России по финалу чемпионата Европы по мини-футболу. Им будет Португалия.

Португальцы в полуфинале уступали 0:2 Испании, но за минуту до конца матча вырвали победу – 3:2.

Португалия – действующий чемпион Евро.

Финал состоится 6 февраля.

Турнир проходит в Нидерландах.

Россия выигрывала Евро 1 раз (1999 год).

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