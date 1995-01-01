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    Россия в финале Евро по футзалу встретится с действующим чемпионом Португалией. Она уступала 0:2, но победила Испанию

    Определился соперник сборной России по финалу чемпионата Европы по мини-футболу. Им будет Португалия.

    Португальцы в полуфинале уступали 0:2 Испании, но за минуту до конца матча вырвали победу – 3:2.

    Португалия – действующий чемпион Евро.

    • Финал состоится 6 февраля.
    • Турнир проходит в Нидерландах.
    • Россия выигрывала Евро 1 раз (1999 год).

    Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти

    Селихов поздравил вратаря мини-футбольной сборной России Путилова с отбитым пенальти в игре с Украиной

    Источник: Бомбардир.ру

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