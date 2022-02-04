Селихов поздравил вратаря мини-футбольной сборной России Путилова с отбитым пенальти в игре с Украиной

Санёк,просто Димон повторил твой подвиг.Хороший пример заразителен.
Молодцы ребятки.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов отреагировал на победу сборной России по футзалу над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы. Через бывшего пресс-атташе своего клуба Леонида Трахтенберга он поздравил и передал привет вратарю россиян Дмитрию Путилову.
Путилов за минуту до конца отразил пенальти, не дав Украине сравнять счет.
- В отличие от России, в составе Украины нет натурализованных бразильцев.
- В финале россияне сыграют либо с Португалией, либо с Испанией.
- Турнир проходит в Нидерландах.
Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти
«Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым на три года
Селихов во второй раз подряд стал игроком месяца в «Спартаке»
Селихов – об РПЛ: «Когда «Спартак» возил соперников, мы почему-то проигрывали. Когда играли не очень – выкатывали 1:1 или 2:1»