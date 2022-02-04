Селихов поздравил вратаря мини-футбольной сборной России Путилова с отбитым пенальти в игре с Украиной

Голкипер «Спартака» Александр Селихов отреагировал на победу сборной России по футзалу над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы. Через бывшего пресс-атташе своего клуба Леонида Трахтенберга он поздравил и передал привет вратарю россиян Дмитрию Путилову.

Путилов за минуту до конца отразил пенальти, не дав Украине сравнять счет.

В отличие от России, в составе Украины нет натурализованных бразильцев.

В финале россияне сыграют либо с Португалией, либо с Испанией.

Турнир проходит в Нидерландах.

Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти