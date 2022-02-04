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    Селихов поздравил вратаря мини-футбольной сборной России Путилова с отбитым пенальти в игре с Украиной

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов отреагировал на победу сборной России по футзалу над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы. Через бывшего пресс-атташе своего клуба Леонида Трахтенберга он поздравил и передал привет вратарю россиян Дмитрию Путилову.

    Путилов за минуту до конца отразил пенальти, не дав Украине сравнять счет.

    • В отличие от России, в составе Украины нет натурализованных бразильцев.
    • В финале россияне сыграют либо с Португалией, либо с Испанией.
    • Турнир проходит в Нидерландах.

    Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти

    «Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым на три года

    Селихов во второй раз подряд стал игроком месяца в «Спартаке»

    Селихов – об РПЛ: «Когда «Спартак» возил соперников, мы почему-то проигрывали. Когда играли не очень – выкатывали 1:1 или 2:1»

    Источник: телеграм-канал Леонида Трахтенберга

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    04.02.2022 22:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10630

      playsh 1 минуту назад

      Санёк,просто Димон повторил твой подвиг.Хороший пример заразителен.
      Молодцы ребятки.

      0
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      Рейтинг: +11

      ylws 1 час назад

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