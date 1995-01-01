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    Эриксен сможет сыграть на ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен имеет шансы принять участие в матчах ближайшего чемпионата мира.

    ФИФА не будет препятствовать 29-летнему футболисту, если он успешно пройдет кардиологическое обследование в преддверии турнира.

    • Датчанин на этой неделе подписал контракт с «Брентфордом».
    • Прошлым летом Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
    • Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.

    «Брентфорд» объявил о подписании контракта с Эриксеном

    Эриксен успешно прошел все медицинские тесты для «Брентфорда»

    Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом» по схеме «0,5+1» (Николо Скира)

    Источник: The Times

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