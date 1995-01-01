Эриксен сможет сыграть на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен имеет шансы принять участие в матчах ближайшего чемпионата мира.

ФИФА не будет препятствовать 29-летнему футболисту, если он успешно пройдет кардиологическое обследование в преддверии турнира.

Датчанин на этой неделе подписал контракт с «Брентфордом».

Прошлым летом Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.

«Брентфорд» объявил о подписании контракта с Эриксеном

Эриксен успешно прошел все медицинские тесты для «Брентфорда»

Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом» по схеме «0,5+1» (Николо Скира)