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  • Каттани: «Федун доволен тем, как «Спартак» поработал на рынке зимой»

Каттани: «Федун доволен тем, как «Спартак» поработал на рынке зимой»

4 февраля 2022, 14:49
6

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об оценке зимней трансферной кампании от владельца клуба Леонида Федуна.

– Матч с «Ригой» в Дубае посетил Леонид Федун. Обсуждали с ним трансферную кампанию? Владелец доволен тем, как идут дела?

– Да, он доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой. Но, конечно же, определять все будут только результаты команды.

Я бы сравнил это с «Формулой-1». Представьте, что вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это еще не все – впереди значительная часть гонки. И все решится на трассе. И важнее всего – приехать первым.

Я счастлив, что нам удалось сделать, но эта работа будет оцениваться по результатам «Спартака». Думаю, мы сделали все необходимое, особенно учитывая имевшиеся в последние недели проблемы – ситуацию с Жиго, к примеру. Но в целом все, что планировалось изначально, удалось сделать.

  • Состав «Спартака» зимой пополнили Илья Свинов, Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и Шамар Николсон.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
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Fusballer
1643977119
А мне не очень. Хотя понятно, что межсезонные трансферы как правило громче. Но главное чтобы внятная игра появилась и уверенность хотя бы с аутсайдерами и равными соперниками. А не так как сейчас - с боем выиграли у одних, и с треском просрали другим.
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JTherry
1643980494
работа на трансферном рынке продолжается: и оба-на, Никиту Чернова подписал Спартак... до 31 мая 26-летний ЦЗ продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года...
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derrik2000
1643980613
А чё бешеная башкирка сказала??? Без её согласия удовлетворение Федуна не считается! ))
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portero
1643984682
В мае узнаем доволен Федун или нет...
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