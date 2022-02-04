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    Каттани: «Федун доволен тем, как «Спартак» поработал на рынке зимой»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об оценке зимней трансферной кампании от владельца клуба Леонида Федуна.

    – Матч с «Ригой» в Дубае посетил Леонид Федун. Обсуждали с ним трансферную кампанию? Владелец доволен тем, как идут дела?

    – Да, он доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой. Но, конечно же, определять все будут только результаты команды.

    Я бы сравнил это с «Формулой-1». Представьте, что вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это еще не все – впереди значительная часть гонки. И все решится на трассе. И важнее всего – приехать первым.

    Я счастлив, что нам удалось сделать, но эта работа будет оцениваться по результатам «Спартака». Думаю, мы сделали все необходимое, особенно учитывая имевшиеся в последние недели проблемы – ситуацию с Жиго, к примеру. Но в целом все, что планировалось изначально, удалось сделать.

    • Состав «Спартака» зимой пополнили Илья Свинов, Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и Шамар Николсон.
    • Команда идет на 9-м месте в РПЛ.

    Каттани – о Перейре: «Я мог пойти к Федуну и попросить еще денег, но выбрал аренду за 500 тысяч с выкупом за 6,4 миллиона»

    Федун, Зарема, Камоцци и Каттани присутствуют на матче «Спартак» – «Рига»

    Газизов: «Слова Заремы и Федуна должен рассматривать комитет по этике»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18649

      derrik2000 53 минуты назад

      А чё бешеная башкирка сказала???
      Без её согласия удовлетворение Федуна не считается!
      ))

      1
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      Рейтинг: +926

      Vitaga > derrik2000 41 минуту назад

      башкирка кстати умнее всех их вместе взятых. никто не мешал бы ей - Спартак боролся бы за ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +20606

      JTherry 55 минут назад

      работа на трансферном рынке продолжается: и оба-на, Никиту Чернова подписал Спартак... до 31 мая 26-летний ЦЗ продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года...

      1
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      Рейтинг: +2358

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Фердун как мазохист. Его обдирают, а он всё доволен. Понабрали очередного шлака, а он всё лыбится. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6595

      nik55 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      стране нужны герои----но рожают таких дураков как ты

      4
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      Рейтинг: +11982

      Fusballer 1 час назад

      А мне не очень. Хотя понятно, что межсезонные трансферы как правило громче. Но главное чтобы внятная игра появилась и уверенность хотя бы с аутсайдерами и равными соперниками. А не так как сейчас - с боем выиграли у одних, и с треском просрали другим.

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