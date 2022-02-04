Каттани: «Федун доволен тем, как «Спартак» поработал на рынке зимой»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об оценке зимней трансферной кампании от владельца клуба Леонида Федуна.

– Матч с «Ригой» в Дубае посетил Леонид Федун. Обсуждали с ним трансферную кампанию? Владелец доволен тем, как идут дела?

– Да, он доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой. Но, конечно же, определять все будут только результаты команды.

Я бы сравнил это с «Формулой-1». Представьте, что вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это еще не все – впереди значительная часть гонки. И все решится на трассе. И важнее всего – приехать первым.

Я счастлив, что нам удалось сделать, но эта работа будет оцениваться по результатам «Спартака». Думаю, мы сделали все необходимое, особенно учитывая имевшиеся в последние недели проблемы – ситуацию с Жиго, к примеру. Но в целом все, что планировалось изначально, удалось сделать.

Состав «Спартака» зимой пополнили Илья Свинов, Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и Шамар Николсон.

Команда идет на 9-м месте в РПЛ.

Каттани – о Перейре: «Я мог пойти к Федуну и попросить еще денег, но выбрал аренду за 500 тысяч с выкупом за 6,4 миллиона»

Федун, Зарема, Камоцци и Каттани присутствуют на матче «Спартак» – «Рига»

Газизов: «Слова Заремы и Федуна должен рассматривать комитет по этике»