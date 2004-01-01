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    Вайсс: «Общался с Галицким, но «Краснодар» выбрал другого тренера. Звали в «Арсенал» – уже был готов контракт»

    Тренер «Слована» Владимир Вайсс заявил, что им интересовались три клуба РПЛ.

    – После «Сатурна» вас в Россию звали работать?

    – Несколько раз приглашали, но я в это время находился на контракте. Я никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в Россию, но имея на руках контракт сначала со сборной Словакии, а потом и с Грузией, было тяжело уйти.

    Звали из Тулы, были разговоры про «Урал» и «Краснодар». С «Арсеналом» серьезно было три или четыре года назад – клуб уже подготовил контракт, но в Грузии меня не отпустили.

    – В «Краснодаре» вы с Галицким общались?

    – Да, Марко Трабукки с ним говорил. Но клуб остановился на другом тренере. Что ж, такова жизнь.

    – Возможно, мы вас еще увидим на российских стадионах.

    – Мой контракт со «Слованом» рассчитан до лета. Хозяин клуба – мой друг. Посмотрим, что будет дальше. В футболе нельзя ничего загадывать, потому что мы не знаем, что случится завтра.

    • Вайсс с 2006 по 2007-й год тренировал «Сатурн».
    • При нем клуб занял 11-е место в РПЛ в 2006 году.

    Тренер «Слована» Вайсс: «Хочу поговорить с Ребровым об аренде игроков «Спартака»

    Источник: «Матч ТВ»

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