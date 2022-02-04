Вайсс: «Общался с Галицким, но «Краснодар» выбрал другого тренера. Звали в «Арсенал» – уже был готов контракт»

Тренер «Слована» Владимир Вайсс заявил, что им интересовались три клуба РПЛ.

– После «Сатурна» вас в Россию звали работать?

– Несколько раз приглашали, но я в это время находился на контракте. Я никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в Россию, но имея на руках контракт сначала со сборной Словакии, а потом и с Грузией, было тяжело уйти.

Звали из Тулы, были разговоры про «Урал» и «Краснодар». С «Арсеналом» серьезно было три или четыре года назад – клуб уже подготовил контракт, но в Грузии меня не отпустили.

– В «Краснодаре» вы с Галицким общались?

– Да, Марко Трабукки с ним говорил. Но клуб остановился на другом тренере. Что ж, такова жизнь.

– Возможно, мы вас еще увидим на российских стадионах.

– Мой контракт со «Слованом» рассчитан до лета. Хозяин клуба – мой друг. Посмотрим, что будет дальше. В футболе нельзя ничего загадывать, потому что мы не знаем, что случится завтра.

Вайсс с 2006 по 2007-й год тренировал «Сатурн».

При нем клуб занял 11-е место в РПЛ в 2006 году.

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