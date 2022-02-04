Нагучев: «Юран предложил Дементьеву помахаться из-за комментария. Кирилл сказал: «Приезжайте, вот адрес». Юран не приехал»

Ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о конфликте тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана с комментатором Кириллом Дементьевым.

«Очень давно, почти десять лет назад, «Краснодар» играл с «Динамо». И Кирилл Дементьев, комментируя, сказал такую фразу: «Об этом высказался даже Сергей Юран, хотя его никто не спрашивал». И продолжил дальше комментировать.

После этого Юран позвонил Дементьеву, предложил ему встретиться и помахаться. Кирилл сказал: «Приезжайте, вот адрес». Но Юран не приехал», – сказал Нагучев.