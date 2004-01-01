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    Нагучев: «Юран предложил Дементьеву помахаться из-за комментария. Кирилл сказал: «Приезжайте, вот адрес». Юран не приехал»

    Ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о конфликте тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана с комментатором Кириллом Дементьевым.

    «Очень давно, почти десять лет назад, «Краснодар» играл с «Динамо». И Кирилл Дементьев, комментируя, сказал такую фразу: «Об этом высказался даже Сергей Юран, хотя его никто не спрашивал». И продолжил дальше комментировать.

    После этого Юран позвонил Дементьеву, предложил ему встретиться и помахаться. Кирилл сказал: «Приезжайте, вот адрес». Но Юран не приехал», – сказал Нагучев.

    • «СКА-Хабаровск» Юрана идет на 5-м месте в ФНЛ.
    • Отставание от зоны переходных матчей – 2 очка.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5860

      Semenycch 18 минут назад

      Эти недоделанные мыслями по-прежнему в 90-х проживают?

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