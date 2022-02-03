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    «Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик с хронологией всех логотипов клуба за его историю.

    Публикация сопровождается эмодзи с надписью «New», что переводится как «новый».

    Ожидается, что спартаковская эмблема будет изменена в честь 100-летия клуба.

    • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10183

      ivany4 11 минут назад

      Неужто Ловчев хочет помириться, и вернуть то, что ему не принадлежит?!)))

      0
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      Рейтинг: +1193

      Форвард 79 11 минут назад

      Качество игры надо менять, а не эмблему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12713

      Barmaleushka 22 минуты назад

      В 28-м самая правильная была . Даёшь ребрендинг !

      0
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      Рейтинг: +13574

      Cleaner 29 минут назад

      Как эмблему поменяют, так сразу ЧЕМПИОНАМИ станут!
      Ну РЖУ не могу!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +10899

      BRO_football 42 минуты назад

      Коричневый цвет на эмблему добавят? Это будет вполне в духе современного Спартака.

      2
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      Рейтинг: +4180

      Бомбардиръ 43 минуты назад

      Некую астрономию я узрел на той эмблеме, а точнее фазы луны: сначала растущая луна, а потом с появлением мяча - полнолуние, а затем убывающая луна и новолуние, то есть, когда луны уже не видно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12707

      NewLife 51 минуту назад

      Для успеха любого борделя нужно не мебель менять, а местных работниц.

      0
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      Рейтинг: +1005

      Alex Flash > NewLife 42 минуты назад

      Во-во! В начале дело,потом болтовня!

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      Рейтинг: +4440

      FENIX-SL 1 час назад

      не люблю спартак
      но над визуалкой стали очень приятно работать
      не уступают великому зениту

      0
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      Рейтинг: +2292

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Не смог дольше 5 секунд смотреть. Рвотный позыв случился. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +337

      Дубина > ПалкоВводецъ 1 час назад

      А ты Степ голубенькую футболку возьми и в нее))) Как это делают вся лазурятня))) Тряпка все ровно!

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      Рейтинг: +337

      Дубина > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Пойду с котом в магазин схожу за пойлом дешманским)))))

      0
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      Рейтинг: +337

      Дубина > ПалкоВводецъ 59 минут назад

      Степ а Мыколя Казанский на этом интересном сайте сидит не видал?

      0
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      Рейтинг: +465

      Янвapь 69 > ПалкоВводецъ 42 минуты назад

      Не жри на помойке, а то издохнешь раньше времени

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