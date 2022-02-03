«Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы

Неужто Ловчев хочет помириться, и вернуть то, что ему не принадлежит?!)))
Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик с хронологией всех логотипов клуба за его историю.
Публикация сопровождается эмодзи с надписью «New», что переводится как «новый».
Ожидается, что спартаковская эмблема будет изменена в честь 100-летия клуба.
- «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.
- Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
February 3, 2022
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