«Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик с хронологией всех логотипов клуба за его историю.

Публикация сопровождается эмодзи с надписью «New», что переводится как «новый».

Ожидается, что спартаковская эмблема будет изменена в честь 100-летия клуба.

«Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.

Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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