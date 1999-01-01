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    Уткин – о словах Соболева про чемпионство «Спартака»: «Еще пара абзацев, и Александр выиграл бы чемпионат мира»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал интервью нападающего «Спартака» Александра Соболева, в котором форвард заявил, что команда может стать чемпионом России в этом сезоне.

    «Александр Соболев мог бы нас радовать и почаще, не голами, так хоть интервью.

    «Можно ли сказать, что «Спартак» в этом сезоне уже не борется за чемпионство? Непростой вопрос, на самом деле».

    Это вот этот вот вопрос – непростой? Да он самый простой на свете, по-моему. И продолжение:

    «Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти всe выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство — каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело.

    Я надеюсь, что мы попадeм в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи – почему бы не стать и чемпионами».

    Жаль, интервью закончилось. Еще пара абзацев, и Александр бы выиграл чемпионат мира к зиме», – написал Уткин в телеграме.

    • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 15 очков.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2189

      ПалкоВводецъ 3 минуты назад

      Жирный Уася поставил на место туповатого дельфина. Гыгыгы

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