Уткин – о словах Соболева про чемпионство «Спартака»: «Еще пара абзацев, и Александр выиграл бы чемпионат мира»

Журналист Василий Уткин прокомментировал интервью нападающего «Спартака» Александра Соболева, в котором форвард заявил, что команда может стать чемпионом России в этом сезоне.

«Александр Соболев мог бы нас радовать и почаще, не голами, так хоть интервью.

«Можно ли сказать, что «Спартак» в этом сезоне уже не борется за чемпионство? Непростой вопрос, на самом деле».

Это вот этот вот вопрос – непростой? Да он самый простой на свете, по-моему. И продолжение:

«Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти всe выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство — каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело.

Я надеюсь, что мы попадeм в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи – почему бы не стать и чемпионами».

Жаль, интервью закончилось. Еще пара абзацев, и Александр бы выиграл чемпионат мира к зиме», – написал Уткин в телеграме.

В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 15 очков.

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