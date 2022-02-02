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  • Все новички, кроме Алвеса, попали в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

Все новички, кроме Алвеса, попали в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

2 февраля 2022, 20:40
2

«Барселона» огласила заявку на Лигу Европы. В нее, как и анонсировалось, не попал защитник Дани Алвес.

В список вошли следующие игроки: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Фати, Траоре, Брайтвайт, Нето, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Торрес, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Умтити, Эрик Гарсия, Обамеянг, Нико Гонсалес, Гави, Бальде, Санс, Комас, Тенас, Ахомаш, Астралага, Сандро Орельяна.

  • В 1/16 финала «Барселона» сыграет с «Наполи».
  • «Барселона» впервые выступит в Лиге Европы.
  • Алвес вернулся в «Барселону» зимой из Бразилии.

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Источник: официальный сайт «Барселоны»
Лига Европы Испания. Примера Барселона Алвес Дани
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Lipatoff
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portero
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