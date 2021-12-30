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    Все новички, кроме Алвеса, попали в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

    «Барселона» огласила заявку на Лигу Европы. В нее, как и анонсировалось, не попал защитник Дани Алвес.

    В список вошли следующие игроки: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Фати, Траоре, Брайтвайт, Нето, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Торрес, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Умтити, Эрик Гарсия, Обамеянг, Нико Гонсалес, Гави, Бальде, Санс, Комас, Тенас, Ахомаш, Астралага, Сандро Орельяна.

    • В 1/16 финала «Барселона» сыграет с «Наполи».
    • «Барселона» впервые выступит в Лиге Европы.
    • Алвес вернулся в «Барселону» зимой из Бразилии.

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    «Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    02.02.2022 20:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57610

      portero 2 часа назад

      Следовало ожидать этого...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Lipatoff 3 часа назад

      Разумно

      0
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