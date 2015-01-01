«Барса» интересуется Дибалой и может подписать его бесплатно летом (Руди Галетти)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Барселону».

По информации журналиста Руди Галетти, каталонский клуб интересуется 28-летним аргентинцем, у которого в июне истекает контракт с «Ювентусом». «Барса» может подписать Дибалу в качестве свободного агента.

Агент форварда встретится с «Ювентусом» в конце февраля, чтобы обсудить продление контракта.

В этом сезоне Дибала забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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