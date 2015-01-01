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    «Барса» интересуется Дибалой и может подписать его бесплатно летом (Руди Галетти)

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Барселону».

    По информации журналиста Руди Галетти, каталонский клуб интересуется 28-летним аргентинцем, у которого в июне истекает контракт с «Ювентусом». «Барса» может подписать Дибалу в качестве свободного агента.

    Агент форварда встретится с «Ювентусом» в конце февраля, чтобы обсудить продление контракта.

    • В этом сезоне Дибала забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

    Гвардиола настаивает на трансфере Дибалы в «Ман Сити» (Fooball Italia)

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    Источник: твиттер Руди Галетти

    Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 31 тысячи подписчиков.

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