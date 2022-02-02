«Барса» интересуется Дибалой и может подписать его бесплатно летом (Руди Галетти)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Барселону».
По информации журналиста Руди Галетти, каталонский клуб интересуется 28-летним аргентинцем, у которого в июне истекает контракт с «Ювентусом». «Барса» может подписать Дибалу в качестве свободного агента.
Агент форварда встретится с «Ювентусом» в конце февраля, чтобы обсудить продление контракта.
- В этом сезоне Дибала забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: твиттер Руди Галетти
Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 31 тысячи подписчиков.