«Барса» интересуется Дибалой и может подписать его бесплатно летом (Руди Галетти)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Барселону».

По информации журналиста Руди Галетти, каталонский клуб интересуется 28-летним аргентинцем, у которого в июне истекает контракт с «Ювентусом». «Барса» может подписать Дибалу в качестве свободного агента.

Агент форварда встретится с «Ювентусом» в конце февраля, чтобы обсудить продление контракта.