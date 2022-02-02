«Желаем крепкого здоровья и выхода на ЧМ». «Спартак» поздравил Карпина с 53-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ему исполнилось 53 года.
«С днем рождения, Валерий Георгиевич!
Сегодня бывшему полузащитнику и главному тренеру «Спартака», а ныне главному тренеру сборной России Валерию Карпину исполнилось 53 года!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и выхода на ЧМ», – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год.
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Источник: твиттер «Спартака»