Толиссо может уйти из «Баварии». «Реал» хочет подписать его бесплатно летом

Полузащитник Корентен Толиссо может покинуть «Баварию» летом.

По информации AS, немецкому клубу не удается договорится с 27-летним французом о продлении контракта, который истекает 30 июня.

Ситуацией может воспользоваться «Реал». Мадридский клуб хочет подписать Толиссо летом в качестве свободного агента. Испанцы будут действовать так же, как и при подписании контракта с экс-защитником «Баварии» Давидом Алабой.

Толиссо забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 15 матчах за клуб в этом сезоне.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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