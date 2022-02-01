Толиссо может уйти из «Баварии». «Реал» хочет подписать его бесплатно летом

Полузащитник Корентен Толиссо может покинуть «Баварию» летом.

По информации AS, немецкому клубу не удается договорится с 27-летним французом о продлении контракта, который истекает 30 июня.

Ситуацией может воспользоваться «Реал». Мадридский клуб хочет подписать Толиссо летом в качестве свободного агента. Испанцы будут действовать так же, как и при подписании контракта с экс-защитником «Баварии» Давидом Алабой.