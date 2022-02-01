Буффон мог перейти в «Шахтер» в 2015 или 2016 году

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон в интервью Нобелю Арустамяну рассказал о несостоявшемся переходе в «Шахтер».

– Я слышал, что были случаи, когда ты мог оказаться на постсоветском пространстве, играть или в России, или на Украине. «Шахтер», говорят, тебя мог подписать. Даже слышал версию, что в 2018 году это мог сделать «Локомотив». Сейчас писали про «Спартак». Хоть раз ты мог быть в России?

– Ты знаешь, скажу тебе правду. Единственной командой, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий «Шахтер» в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным.

Против «Шахтера» я играл с «Ювентусом». Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.

Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде.