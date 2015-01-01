Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Буффон мог перейти в «Шахтер» в 2015 или 2016 году

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон в интервью Нобелю Арустамяну рассказал о несостоявшемся переходе в «Шахтер».

    – Я слышал, что были случаи, когда ты мог оказаться на постсоветском пространстве, играть или в России, или на Украине. «Шахтер», говорят, тебя мог подписать. Даже слышал версию, что в 2018 году это мог сделать «Локомотив». Сейчас писали про «Спартак». Хоть раз ты мог быть в России?

    – Ты знаешь, скажу тебе правду. Единственной командой, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий «Шахтер» в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным.

    Против «Шахтера» я играл с «Ювентусом». Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.

    Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде.

    • В этом сезоне Буффон пропустил 21 гол в 19 матчах.
    • Его контракт с «Пармой» действует до июня 2023 года.

    Буффон – о мотивации: «Когда я играю, то прежде всего не хочу облажаться»

    43-летний Буффон задумался о переходе в зарубежный клуб

    Буффон заразился коронавирусом. В конце января ему исполнится 44 года

    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6013

      R_a_i_n 1 час назад

      Конифей тоже в Манчестер мог перейти. Клинер уже тогда ржал как сивый мерин!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93528
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru