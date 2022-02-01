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    Круговой: «У Карпина очень много тактики. А у Семака упор на интенсивность»

    Защитник «Зенита» Даниил Круговой сравнил подход к тренировкам у Валерия Карпина и Сергея Семака.

    — Чем Карпин отличается от Семака в плане тренировок?

    — У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле.

    • Круговой провел 14 матчей в сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.
    • Он ни разу не сыграл за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:04
    Комментарии8
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      Рейтинг: +22498

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Всегда говорил, что Семак не для Зенита, безголовый у него футбол. Индивидуально сильный состав, но тренер не может поставить адекватную потенциалу футболистов игру, это очевидно.

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      Рейтинг: +183

      Дубина 1 час назад

      Просто Сережка Семак по сравнению с Валеркой физручишка еще тот,он с МЯЛЬМЕ в автобус играет 8- этажный((((

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      Рейтинг: +3605

      Питерский князь 1 час назад

      А я думал, что у Богдана на тренировках в бейсбол играют.
      :)))
      Игры у команды, так за 4 года и не увидел.

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      Рейтинг: +1081

      Сергей Каспийский 3 часа назад

      Просмотр игр Зенита в ЛЧ показывает, что когда соперник создает давление - интенсивность возрастает и 90% (кроме бразильцев) игроков не способны давать точный пас и принимать мяч.
      Качества игры Мостового в этих играх: точный пас 15%, прием мяча 60% - это очень низкий показатель!
      Смотрел на его игру и думал: "Зачем он выходит на поле? Кокорин №2 - бегает и только"

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      Рейтинг: +5830

      Semenycch 3 часа назад

      Сергей Богданович делает упор не на интенсивность, тут Мостовой не совсем прав, а на скорость обработки и передачи, желательно в одно касание. Это не совсем одно и тоже. Именно благодаря квадратам игроки Зенита в матчах получают некоторое преимущество в атаке и в средней зоне за счет скорости передач. А вот общая командная скорость и интенсивность у Зенита не велика, особенно по сравнению с немецкими командами.
      А еще Сергей Богданович доверяет игрокам в плане тактики. В Зените опытные игроки и им не нужно объяснять, что на Дзюбу нужно навешивать, а для Малкома нужно давать передачи в расчете на скорость и не наоборот.
      И Сергея Богдановича не нужно сравнивать с постыдством, которое тренирует сборную.

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      Рейтинг: +899

      Vitaga > Semenycch 1 час назад

      такой бред несешь... ппц. ты решил выпендриться? ересь ..скорость обработки... новые слова узнал?
      именно на интенсивность тренировки у Семака. эти квадраты гоняют все команды. и все стараются играть в касание. это у ВСЕХ ! даже во 2й и 3й лигах преимущество Зенита достигнуто лишь за счет более качественных исполнителей
      .. доверяет игрокам в плане тактики.... твои слова - большего дилетант и не мог сказать. это не дворовой футбол.
      короче лучше не пиши о футболе ничего. это не твоё

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      Рейтинг: +5830

      Semenycch > Vitaga 1 час назад

      Гуляй мимо, Шариков.

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      Рейтинг: +435

      Беспонтий 3 часа назад

      да у обоих хедлайнеров российского футбола
      то ли тики така
      то ли тик ток

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