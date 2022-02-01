Круговой: «У Карпина очень много тактики. А у Семака упор на интенсивность»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой сравнил подход к тренировкам у Валерия Карпина и Сергея Семака.

— Чем Карпин отличается от Семака в плане тренировок?

— У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле.

Круговой провел 14 матчей в сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.

Он ни разу не сыграл за сборную России.

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