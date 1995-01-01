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    Черчесов – о первой победе в «Ференцвароше»: «Помог рикошет, но победили заслуженно»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал дебютную победу на посту тренера венгерского клуба.

    «Считаю, что победили заслуженно. Мы создали много моментов, попадали в штангу и перекладину. Уже в первом тайме счет мог бы стать крупным. Но в итоге забили немного странный гол после перерыва – помог рикошет.

    Во втором тайме соперник создал нам чуть больше проблем, но в любом случае их снял наш голкипер. Это было дерби, полный стадион. В такой атмосфере всегда приятно играть, а победить сложно, сколько очков ни разделяли команды.

    Теперь готовимся к первой для меня в «Ференцвароше» домашней встрече. Пока у нас отсутствует сразу шесть футболистов – из-за Кубка Африки, дисквалификаций и ковида. Но это же лучше, чем десять, как было в начале января. Так что двигаемся вперед», – сказал Черчесов.

    • 6 февраля «Ференцварош» сыграет дома с «Пакшем».
    • Клуб из Будапешта назначил Черчесова 20 декабря.

    Черчесов – о дебютной победе с «Ференцварошем»: «Я увидел игру, которую мы обсуждали заранее»

    «Ференцварош» впервые победил при Черчесове и возглавил чемпионат Венгрии

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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