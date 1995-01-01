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    Молодежка «Челси» победила в Кубке Англии «Ливерпуль», уступая к 70-й минуте 0:3

    «Челси» в 1/8 финала молодежного Кубка Англии победил «Ливерпуль». Итоговый счет 4:3, решающий гол забит на 90+5 минуте.

    Лондонцы к 70-й минуте уступали 0:3.

    • Один из голов «Ливерпуля» забил Кейд Гордон, привлекающийся к основе.
    • Жеребьевка следующей стадии еще не состоялась.
    • Молодежка «Ливерпуля» за последние 10 лет ни разу не победила «Челси».

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    Источник: Бомбардир.ру

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