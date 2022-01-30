Молодежка «Челси» победила в Кубке Англии «Ливерпуль», уступая к 70-й минуте 0:3

«Челси» в 1/8 финала молодежного Кубка Англии победил «Ливерпуль». Итоговый счет 4:3, решающий гол забит на 90+5 минуте.
Лондонцы к 70-й минуте уступали 0:3.
- Один из голов «Ливерпуля» забил Кейд Гордон, привлекающийся к основе.
- Жеребьевка следующей стадии еще не состоялась.
- Молодежка «Ливерпуля» за последние 10 лет ни разу не победила «Челси».
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Источник: Бомбардир.ру