Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик

Нападающий Александр Кокорин может продолжить играть за «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что клуб и игрок вступили в переговоры о досрочном расторжении контракта. Итальянцы готовы выплатить игроку компенсацию.

По информации Tuttomercatoweb, эти переговоры зашли в тупик.

«Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Россиянин не забил ни одного гола в 10 матчах.

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