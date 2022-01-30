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  • Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик

Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик

30 января 2022, 09:55
17

Нападающий Александр Кокорин может продолжить играть за «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что клуб и игрок вступили в переговоры о досрочном расторжении контракта. Итальянцы готовы выплатить игроку компенсацию.

По информации Tuttomercatoweb, эти переговоры зашли в тупик.

  • «Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • Россиянин не забил ни одного гола в 10 матчах.

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Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (17)
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"supermax"
1643527027
нет..правильно не зашли в тупик...а Саня грамотно упирается
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житель СПб
1643527212
Похоже, эту ситуацию скоро можно будет внести в книгу Гиннеса.
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srg38
1643527306
Саня, держись Выжимай из них все что можно))
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Борисыч1
1643529364
Всё это мне напоминает известную пошлую картинку "член с ручками". Ты его туда, а он упирается)))
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Atom2020
1643530490
"Нападающий Александр Кокорин может продолжить играть за «Фиорентину»." А он за нее играет разве? Вроде только лавку жопой полирует.
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zigbert
1643530969
Пусть вызывают Газизова, он разрулит ситуацию.
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ALEX ML
1643531657
Контракт с Мамаевым и ...........
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portero
1643532127
Понятно Кока не уступит ни копейки, платите всё по контракту, а он пойдёт вино дегустировать!!! Ещё найти лохов будет практически невозможно...
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Hektor 84
1643538726
Кокоша как жвачка прилипшая к подошве)))
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фанат джигурды
1643547912
Итальянцы: Мы готовы заплатить вам 75% от остатка, и вы нас покидаете. Кокорин: 100%!!! Итальянцы: Хорошо, 100%, и мы о вас забываем. Кокорин: Ещё пару лимонов. Итальянцы: Какие пару лимонов??? Откуда? Куда? Что? Кокорин: Пару лимонов братве в общак. Итальянцы: Мы вам перезвоним.
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