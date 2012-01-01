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    Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик

    Нападающий Александр Кокорин может продолжить играть за «Фиорентину».

    Ранее сообщалось, что клуб и игрок вступили в переговоры о досрочном расторжении контракта. Итальянцы готовы выплатить игроку компенсацию.

    По информации Tuttomercatoweb, эти переговоры зашли в тупик.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Россиянин не забил ни одного гола в 10 матчах.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13434

      Cleaner 36 секунд назад

      Спартаковец Кокорин - кремень!..)))

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      Рейтинг: +222

      russkiisergei 6 минут назад

      Российских зеков просто так не кинуть!!!

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      Рейтинг: +93475

      zigbert 6 минут назад

      Пусть вызывают Газизова, он разрулит ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +1399

      Atom2020 14 минут назад

      "Нападающий Александр Кокорин может продолжить играть за «Фиорентину»."
      А он за нее играет разве? Вроде только лавку жопой полирует.

      0
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      Рейтинг: +987

      Борисыч1 33 минуты назад

      Всё это мне напоминает известную пошлую картинку "член с ручками". Ты его туда, а он упирается)))

      0
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      Рейтинг: +2059

      CSKA471 36 минут назад

      Мошенник Саша до конца будет полировать и выуживать бабло у глупых и доверчивых итальянцев, а потом еще и на больняк выйдет

      0
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      Рейтинг: +1569

      srg38 1 час назад

      Саня, держись
      Выжимай из них все что можно))

      3
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      Рейтинг: +9141

      "supermax" > srg38 57 минут назад

      впервые так переживаю за наших в европе

      2
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      Рейтинг: +13392

      житель СПб 1 час назад

      Похоже, эту ситуацию скоро можно будет внести в книгу Гиннеса.

      2
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      Рейтинг: +9141

      "supermax" 1 час назад

      нет..правильно не зашли в тупик...а Саня грамотно упирается

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