Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик

Нападающий Александр Кокорин может продолжить играть за «Фиорентину».
Ранее сообщалось, что клуб и игрок вступили в переговоры о досрочном расторжении контракта. Итальянцы готовы выплатить игроку компенсацию.
По информации Tuttomercatoweb, эти переговоры зашли в тупик.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Россиянин не забил ни одного гола в 10 матчах.
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Источник: Tuttomercatoweb