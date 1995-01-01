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    ЦСКА поздравил Язиджи с днем рождения на турецком языке

    Сегодня, 29 января, новичку ЦСКА Юсуфу Язиджи исполнилось 25 лет.

    Пресс-служба клуба поздравила футболиста с днем рождения в том числе на турецком языке.

    «Сегодня 25 лет исполняется нашему новичку Юсуфу Язиджи! Поздравляем! Doğum günün kutlu olsun (С днем рождения – перевод «Бомбардира»)» – говорится в публикации.

    • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
    • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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