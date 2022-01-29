ЦСКА поздравил Язиджи с днем рождения на турецком языке

Сегодня, 29 января, новичку ЦСКА Юсуфу Язиджи исполнилось 25 лет.

Пресс-служба клуба поздравила футболиста с днем рождения в том числе на турецком языке.

«Сегодня 25 лет исполняется нашему новичку Юсуфу Язиджи! Поздравляем! Doğum günün kutlu olsun (С днем рождения – перевод «Бомбардира»)» – говорится в публикации.

ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.

У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.

Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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