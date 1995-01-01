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    Варела – о том, что «Динамо» скрыло его коронавирус: «Мои слова неправильно интерпретировали»

    Защитник «Динамо» Гильермо Варела объяснил свои слова о том, что столичный клуб скрыл информацию о его заражении коронавирусом прошлой осенью.

    «Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещe и с такими якобы моими словами.

    Я действительно не вакцинировался. О чeм сказал в сборной. В клубе очень серьeзно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было.

    Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенeс заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было.

    В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку», – сказал Варела.

    • В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

    «Динамо» в ноябре скрыло, что Варела болел коронавирусом

    «Он не получал QR-код»: РПЛ отреагировала на слова Варелы о скрытии его коронавируса

    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +317

      Беспонтий 1 час назад

      лучше неведомая правда
      чем заведомо опущенные почки
      прапорщик борисыч дело знает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13350

      Cleaner 2 часа назад

      Динамо оперативно провело с игроком РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ работу...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2277

      acor94 > Cleaner 2 часа назад

      Мне кажется больше похоже на подставу. Может мясные мстят, за то что Ташаев плохим игроком оказался?

      1
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