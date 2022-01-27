Варела – о том, что «Динамо» скрыло его коронавирус: «Мои слова неправильно интерпретировали»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела объяснил свои слова о том, что столичный клуб скрыл информацию о его заражении коронавирусом прошлой осенью.

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещe и с такими якобы моими словами.

Я действительно не вакцинировался. О чeм сказал в сборной. В клубе очень серьeзно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было.

Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенeс заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было.

В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку», – сказал Варела.

В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 16 матчах.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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