Агент Сутормина: «Ведем переговоры о новом контракте с «Зенитом»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил, что футболист ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

– Ведутся ли переговоры о новом контракте с «Зенитом»?

– Да.

– Был ли разговор Семака с Суторминым? Главный тренер «Зенита» говорил Алексею, что тот ему нужен?

– Да, был. Он рассчитывает на продолжение сотрудничества с Алексеем.

– Повлияет ли приход Арсена Адамова на решение Алексея: уйти или остаться в «Зените»?

– А причем тут приход Адамова? Алексей никогда не боялся конкуренции, и приход Адамова тут никак не скажется на мнении Алексея. У него есть сложившееся, четкое понимание. Он – игрок сборной России, который уже кое-что доказал и в «Зените».

Контракт 28-летнего Сутормина с «Зенитом» истекает в июне.

В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Хотим, чтобы Сутормин остался. Переход Адамова никак не повлиял на это»