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    Агент Сутормина: «Ведем переговоры о новом контракте с «Зенитом»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил, что футболист ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

    – Ведутся ли переговоры о новом контракте с «Зенитом»?

    – Да.

    – Был ли разговор Семака с Суторминым? Главный тренер «Зенита» говорил Алексею, что тот ему нужен?

    – Да, был. Он рассчитывает на продолжение сотрудничества с Алексеем.

    – Повлияет ли приход Арсена Адамова на решение Алексея: уйти или остаться в «Зените»?

    – А причем тут приход Адамова? Алексей никогда не боялся конкуренции, и приход Адамова тут никак не скажется на мнении Алексея. У него есть сложившееся, четкое понимание. Он – игрок сборной России, который уже кое-что доказал и в «Зените».

    • Контракт 28-летнего Сутормина с «Зенитом» истекает в июне.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Хотим, чтобы Сутормин остался. Переход Адамова никак не повлиял на это»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +466

      Узб@гоеный 27 минут назад

      Хороший бегунок. надо продлевать.

      0
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      Рейтинг: +100

      Азбука 47 минут назад

      Напомню, что Сутормин играл в защите по необходимости закрывая позицию, где у Зенита обнаружилась дыра после травмы Караваева. Брали Алексея в линию ближе к атаке. В итоге он показал себя универсалом, а это весьма ценно для команды.

      1
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      Рейтинг: +5694

      Semenycch 1 час назад

      Всячески приветствую. Сутормин в большинстве матчей так называемый 12 игрок, то есть первый в очереди на выход при замене. Очень полезен.

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