«Рома» не хочет продлевать контракт с Мхитаряном. Он может уйти в конце сезона

Полузащитник Генрих Мхитарян может покинуть «Рому» летом 2022 года.
Руководство римского клуба не собирается продлевать контракт с 33-летним армянским футболистом, который истекает в конце сезона.
Одна из причин – большая зарплата Мхитаряна. Он зарабатывает 3 миллиона евро в год.
- Мхитарян играет за «Рому» с 2019 года.
- В этом сезоне он забил 3 гола в 22 матчах Серии А.
- Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».
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Источник: Roma Press