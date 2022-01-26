«Рома» не хочет продлевать контракт с Мхитаряном. Он может уйти в конце сезона

Полузащитник Генрих Мхитарян может покинуть «Рому» летом 2022 года.

Руководство римского клуба не собирается продлевать контракт с 33-летним армянским футболистом, который истекает в конце сезона.

Одна из причин – большая зарплата Мхитаряна. Он зарабатывает 3 миллиона евро в год.

Мхитарян играет за «Рому» с 2019 года.

В этом сезоне он забил 3 гола в 22 матчах Серии А.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ