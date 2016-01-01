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    «Рома» не хочет продлевать контракт с Мхитаряном. Он может уйти в конце сезона

    Полузащитник Генрих Мхитарян может покинуть «Рому» летом 2022 года.

    Руководство римского клуба не собирается продлевать контракт с 33-летним армянским футболистом, который истекает в конце сезона.

    Одна из причин – большая зарплата Мхитаряна. Он зарабатывает 3 миллиона евро в год.

    • Мхитарян играет за «Рому» с 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 3 гола в 22 матчах Серии А.
    • Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».

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    Источник: Roma Press

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13277

      Cleaner 2 часа назад

      В Спартак его! Там всё собирают.)

      0
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      Рейтинг: +360

      SLADE2019 2 часа назад

      Зарплата конечно не маленькая. Но объективно, он один из лучших в команде. Если что, Краснодар его ждет.

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