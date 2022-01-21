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    Моуринью: «Нынешние 23-летние игроки не мужчины, а мальчики. Раньше было наоборот»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил нынешнее поколение игроков и предыдущие. Современные футболисты, по мнению португальца, более инфантильны.

    «Мне нужно адаптироваться к тому, какими сейчас являются молодые игроки. Например, Фрэнк Лэмпард в возрасте 23 лет был мужчиной. Игроки, которым сейчас 23 года, не мужчины, а мальчики», – сказал Моуринью.

    • Португалец пересекался с Лэмпардом в «Челси».
    • Вместе они брали АПЛ.
    • Сейчас «Рома» Моуринью идет в Серии А 7-й.

    Моуриньо: «Ни за что не променяю «Рому». Не уйду, пока не истечет контракт»

    Источник: твиттер Франка Халида

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    21.01.2022 23:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10336

      playsh 2 часа назад

      Всё же Мауриньо молодец - в самую точку зрит.А уж про Рассею так ещё десятку накинуть можно.Бегают...простите,ходят(а иные сидят на скамейке) по полю пацаны за 30-ть,типа Коки да Феди и всё в перспективных.

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      Рейтинг: +756

      Vitaga 2 часа назад

      всё верно. а в России и 30летние остаются в умственном развитии подростками особенно выражено в футболе

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