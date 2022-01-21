Моуринью: «Нынешние 23-летние игроки не мужчины, а мальчики. Раньше было наоборот»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил нынешнее поколение игроков и предыдущие. Современные футболисты, по мнению португальца, более инфантильны.

«Мне нужно адаптироваться к тому, какими сейчас являются молодые игроки. Например, Фрэнк Лэмпард в возрасте 23 лет был мужчиной. Игроки, которым сейчас 23 года, не мужчины, а мальчики», – сказал Моуринью.

Португалец пересекался с Лэмпардом в «Челси».

Вместе они брали АПЛ.

Сейчас «Рома» Моуринью идет в Серии А 7-й.

Моуриньо: «Ни за что не променяю «Рому». Не уйду, пока не истечет контракт»