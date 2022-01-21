Тирни впервые сыграл за «Арсенал» в качестве капитана

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:2) капитаном «Арсенала» был защитник Киран Тирни. Он впервые надел повязку, будучи в клубе.
Тирни выступает за «Арсенал» с 2019 года.
- 24-летний шотландец – воспитанник «Селтика».
- С «Арсеналом» он уже успел выиграть Кубок и Суперкубок Англии.
- С 2016 года Тирни вызывается в сборную Шотландии.
Фото: твиттер Патрика Тиммонса.
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Источник: Бомбардир.ру