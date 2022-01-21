Сергеев будет выступать за «Зенит» под 33-м номером

Нападающий Иван Сергеев определился с игровым номером в «Зените».
26-летний футболист выбрал цифру «33».
Ранее за «Зенит» под этим номером выступали Максим Деменко, Михаил Козлов, Павел Игнатович, Милан Родич, Андрей Панюков и Эрнани.
- Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
- Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».
- Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.
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Источник: сайт «Зенита»