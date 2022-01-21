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    Сергеев будет выступать за «Зенит» под 33-м номером

    Нападающий Иван Сергеев определился с игровым номером в «Зените».

    26-летний футболист выбрал цифру «33».

    Ранее за «Зенит» под этим номером выступали Максим Деменко, Михаил Козлов, Павел Игнатович, Милан Родич, Андрей Панюков и Эрнани.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».
    • Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    21.01.2022 18:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15745

      Garrincha58 3 часа назад

      хорошо будет сидеть на лавке под №33

      1
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      Рейтинг: +1842

      serglider 4 часа назад

      Интересно, как Зеня в атаке играть будет? Раньше когда впереди стояла такая шпала, как Здюба, на него тупо вешали верховые мячи, а он скидывал на Азмуна или набегавших хавбеков. Теперь же надо перестраивать всю игру в атаке, так как Сергеев с его ростом, будет проигрывать верх защитникам.

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      Рейтинг: +11446

      Fusballer 6 часов назад

      33-й богатырь.

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      Рейтинг: +4102

      Блямба 6 часов назад

      № 33 – в непогоду, в зной
      Мы душою и сердцем с тобой..))

      2
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      Рейтинг: +56982

      portero > Блямба 5 часов назад

      Это относительно 33 сектора на Кирова?

      2
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      Рейтинг: +679

      jet andy > portero 4 часа назад

      Точно!

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