Сергеев будет выступать за «Зенит» под 33-м номером

Нападающий Иван Сергеев определился с игровым номером в «Зените».

26-летний футболист выбрал цифру «33».

Ранее за «Зенит» под этим номером выступали Максим Деменко, Михаил Козлов, Павел Игнатович, Милан Родич, Андрей Панюков и Эрнани.

Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.

Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».

Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.

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