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    «Ньюкасл» готов заплатить 40 миллионов за форварда «Аталанты» Сапату

    Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может продолжить карьеру в Англии.

    «Ньюкасл» готов приобрести 30-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

    Однако клуб АПЛ намерен арендовать колумбийца с обязательством выкупа, а «Аталанта» хочет получить всю сумму сразу.

    • В этом сезоне Сапата забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.
    • Контракт форварда с «Аталантой» действует до 2023 года.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    21.01.2022 15:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2568

      Enter2006 10 часов назад

      Миранчук плачет в сторонке...

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