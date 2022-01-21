«Ньюкасл» готов заплатить 40 миллионов за форварда «Аталанты» Сапату

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может продолжить карьеру в Англии.

«Ньюкасл» готов приобрести 30-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

Однако клуб АПЛ намерен арендовать колумбийца с обязательством выкупа, а «Аталанта» хочет получить всю сумму сразу.

В этом сезоне Сапата забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.

Контракт форварда с «Аталантой» действует до 2023 года.

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