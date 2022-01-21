Габулов: «Жиркова не беспокоила зарплата. Вопрос финансов вообще не стоял»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о переговорах с защитником Юрием Жирковым.

— Мы представляем, к каким зарплатам привыкли Жирков и Мамаев. Разве этот уровень для «Химок» не космос?

— При переговорах с Павлом Мамаевым меня еще в клубе не было. Что касается Юры, то вопрос финансов вообще не стоял. Он очень порядочно себя ведет в этом отношении, никаких условий не выдвигал. Мы предложили столько, сколько в наших возможностях, он принял.

Юру беспокоила не зарплата, а собственное состояние, насколько он готов помочь нам. Мы договорились: насколько здоровье Жиркова позволит, столько он и играет.

Сказал ему: «Если вдруг наступит момент, когда ты захочешь завершить карьеру, то будем рады видеть тебя в структуре клуба». Опыт, знания и имя Юры нам очень пригодятся.

— Именно поэтому у него длительность контракта по схеме «0,5+1»?

— Да. Но мы с Юрой обсудили, что контракт заключаем только из-за того, что это нужно для заявки. Договор не обязывает его ни к чему, фактически это формальность. Все будет зависеть от желания и состояния Жиркова, в его порядочности сомнений никаких.

Мамаеву сейчас 33 года, Жиркову – 38.

Оба футболиста перешли в «Химки» на правах свободных агентов.

Подмосковная команда идет на последнем месте в РПЛ после 18 туров.

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