Шварц: «Смолов абсолютно безболезненно влился в коллектив»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре форварда Федора Смолова в товарищеском матче с командой вооруженных сил Катара (12:0).
– Сегодня было много дебютов, Фeдор Смолов сразу отметился дублем, успели его уже поздравить?
– Фeдор на протяжении всех десяти дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться.
- «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
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Источник: сайт «Динамо»