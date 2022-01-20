Шварц: «Смолов абсолютно безболезненно влился в коллектив»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре форварда Федора Смолова в товарищеском матче с командой вооруженных сил Катара (12:0).

– Сегодня было много дебютов, Фeдор Смолов сразу отметился дублем, успели его уже поздравить?

– Фeдор на протяжении всех десяти дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться.

«Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.

Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».

Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

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