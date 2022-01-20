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    Шварц: «Смолов абсолютно безболезненно влился в коллектив»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре форварда Федора Смолова в товарищеском матче с командой вооруженных сил Катара (12:0).

    – Сегодня было много дебютов, Фeдор Смолов сразу отметился дублем, успели его уже поздравить?

    – Фeдор на протяжении всех десяти дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться.

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    20.01.2022 20:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10320

      playsh 3 часа назад

      Без мыла проскользнул,без вазелина...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Soccerdealer63 4 часа назад

      ...и незаметно)))

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