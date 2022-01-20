«Ахмат» объявил о переходе Раванелли в «Сао Бернардо»

Полузащитник «Ахмата» Раванелли продолжит карьеру в «Сао Бернардо».
Клуб отдал 24-летнего бразильца бесплатно. При этом грозненцы сохранили за собой 70 процентов от стоимости последующего трансфера.
- Раванелли выступал за «Ахмат» с 2017 года.
- Он забил 5 голов в 38 матчах.
- Хавбека отдавали в аренду «Атлетико Паранаэнсе» и «Шапекоэнсе».
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Источник: сайт «Ахмата»