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    «Ахмат» объявил о переходе Раванелли в «Сао Бернардо»

    Полузащитник «Ахмата» Раванелли продолжит карьеру в «Сао Бернардо».

    Клуб отдал 24-летнего бразильца бесплатно. При этом грозненцы сохранили за собой 70 процентов от стоимости последующего трансфера.

    • Раванелли выступал за «Ахмат» с 2017 года.
    • Он забил 5 голов в 38 матчах.
    • Хавбека отдавали в аренду «Атлетико Паранаэнсе» и «Шапекоэнсе».

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    Источник: сайт «Ахмата»

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    20.01.2022 19:44
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