«Ахмат» объявил о переходе Раванелли в «Сао Бернардо»

Полузащитник «Ахмата» Раванелли продолжит карьеру в «Сао Бернардо».

Клуб отдал 24-летнего бразильца бесплатно. При этом грозненцы сохранили за собой 70 процентов от стоимости последующего трансфера.

Раванелли выступал за «Ахмат» с 2017 года.

Он забил 5 голов в 38 матчах.

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