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    Галицкий: «Придумали сказку, что я влияю на состав «Краснодара», ну и живите с ней»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на предположения, что он имеет влияние на выбор тренера по составу команды.

    «Коммуникация с Фарке? Когда тренер приходил, мы помогали ему. С Гончаренко не было лишнего общения.

    Интересуюсь деятельностью клуба, но не более. Придумали сказку, что я влияю на состав, ну и живите с ней.

    Если президент прилетает на тренировки – это хорошо для болельщиков. Президент живет клубом. А то, как я буду общаться с Фарке... Я знаю состав команды, когда получаю протоколы. Пусть этот миф живет», – сказал Галицкий.

    • В этом сезоне «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 29 очков в 18 турах.
    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2022 10:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56941

      portero 6 часов назад

      возможно иностранцу будет проще общаться с Галицким , есть работа он её выполняет , а остальное "вода"...

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